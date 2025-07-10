إسرائيل تحرّض الولايات المتحدة على استئناف ضرباتها ضد الحوثيين

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن حكومة بنيامين نتنياهو طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، أعلن ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عُمان، وهو ما وُصف في إسرائيل بـ”المفاجئ”.

غير أن الحوثيين أكدوا حينها أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.

وفي هذا الصدد، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى إدارة ترامب، “تطالبه فيها بالعودة إلى مهاجمة جماعة الحوثي”، دون أن توضح الجهة التي بعثت بالرسالة، وما إذا كانت رسالة شفهية أم مكتوبة.

وبررت تل أبيب مطلبها بـ”تزايد إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وتصاعد هجمات الجماعة العنيفة على السفن في البحر الأحمر”.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف وإغراق السفينتين “إترنيتي سي” و”ماجيك سيز” في البحر الأحمر، بدعوى توجههما إلى موانئ إسرائيلية. وتحمل السفينتان علم ليبيريا، وتداران من قبل شركتين يونانيتين، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم.

كما تحدثت الجماعة عن إطلاق 5 صواريخ باليستية و8 مسيّرات على عدة أهداف في إسرائيل شملت مطار بن غوريون وميناءي أسدود وإيلات ومحطة كهرباء عسقلان، فيما ادّعت تل أبيب اعتراض هذه الصواريخ والمسيّرات.

وتأتي هذه الهجمات في سياق ردّ الحوثيين على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة للشهر الـ22 على التوالي، حيث أكدوا مرارا مواصلة استهدافهم للسفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئها، حتى وقف تلك الإبادة.

وأوضحت هيئة البث، أن تل أبيب تحاول أن تشرح للجانب الأمريكي أن “تصعيد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر يمثل مشكلة عالمية”.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني – لم تكشف هويته – إن “إسرائيل بحاجة إلى تحالف واسع لمواجهة الخطر الذي يمثله نظام الحوثيين”، وفق ادعائه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)