إسرائيل تحشد 200 جندي لـ”استقبال” مادلين.. و”أسطول الحرية” يطالب قادة العالم بتأمين “ممر آمن”

تونس- “القدس العربي”:

قال نشطاء على متن سفينة أسطول الحرية (مادلين) إن قوات الاحتلال الإسرائيلية حشدت أكثر من 200 جندي لاعتراض السفينة، وطالبوا قادة العالم بتأمين “ممر آمن” للسفينة التي تسعى لكسر الحصار المتواصل منذ أعوام على قطاع غزة.

وقال الناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، في فيديو على إنستغرام: “أشرقت الشمس، ونحن على بُعد 190 ميلاً فقط من غزة لكسر الحصار وإنشاء ممر بحري إنساني للشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “الروح المعنوية مرتفعة على متن سفينة مادلين، رغم التهديدات الإسرائيلية. وردتنا أنباء من وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بنشر ثلاث وحدات من القوات الخاصة (S13، S6، وS3) تضم كل منها 80 جندي كوماندوز، بالإضافة إلى دعم بحري وجوي بطائرات هليكوبتر. جميع هذه الوحدات تُستخدم لارتكاب جرائم حرب، والوحدة S13 هي نفسها التي قتلت 10 من مشاركينا في أسطول الحرية في غزة قبل 15 عامًا على متن سفينة مافي مرمرة”.

وتابع أفيلا: “لدينا فرصة لوقف هذا الهجوم من خلال التعبئة. اضغطوا على حكوماتكم للمطالبة بممر آمن، وضمان الدعم البحري، وقطع العلاقات مع إسرائيل، وتحمل مسؤولية الالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها. لقد وصلنا إلى أعظم معركة في تاريخنا، وحان الوقت لنتكاتف جميعا. على متن قاربنا المتواضع والصغير، تواصل مهمتنا الإنسانية اللاعنفية مسيرتها!”.

وقبل ساعات، أكد أفيلا لـ”القدس العربي” أن سفينة مادلين تسعى لتصحيح التاريخ وتحقيق “العدالة الاجتماعية” في فلسطين، مؤكدا أنه “عبر تاريخ البشرية، كل الإمبراطوريات سقطت وكل تلك الأيديولوجيات القائمة على الكراهية -والتي بدت أنها لا تُقهر في مرحلة ما- هي أيضا توقفت عن الوجود”، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتوقع أن تصل السفينة، الأحد، إلى المياه الإقليمية الفلسطينية، وهي تحمل على متنها 10 نشطاء وصحافيين اثنين، وتحمل بعض المساعدات الغذائية، لكنها تكتسب أهمية رمزية كبرى كونها تسعى لكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

🚨URGENT – The ship Madleen is on final approach to Gaza, carrying lifesaving humanitarian aid to Palestinian civilians under the illegal Zionist naval blockade (over 90% of Gaza’s people now face acute food shortages).

