سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل تحض الحكومة السورية على “ترك الدروز وشأنهم” وسحب قواتها من السويداء

منذ 17 دقيقة

تصاعد الدخان أثناء الغارات الإسرائيلية بالقرب من مدينة السويداء. 15 يوليو 2025. ا ف ب

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القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم، وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته” منها.

وأضاف: “كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها”.

وهدد بالقول: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيرفع قريبًا مستوى الردود ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول عادل:
    يوليو 16, 2025 الساعة 9:08 ص

    اين الجامعة العربية من كل هذا ?

    رد

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