إسرائيل تحظر قناة “الميادين” اللبنانية: “ضرر فعلي لأمن الدولة”

القدس: قررت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إغلاق بث قناة “الميادين” اللبنانية، و”حظر عملياتها في البلاد”، بتهمة “الإضرار بأمن الدولة”.

القرار أُعلن عنه في بيان مشترك صدر عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وورد في القرار: “وفقاً لأنظمة الطوارئ التي أقرّتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة”.

ووفق الإعلان: “وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني، الليلة الماضية (الأحد)، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات بإجراءات دائمة ضد شبكة الميادين الإعلامية”.

"القرار الفوري الذي صدر بحجب جميع مواقع #الميادين يعطيها شهادة على أهميّتها ويدل على القلق الذي صنعته داخل العقول الإسرائيلية". الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ #الميادين.#طوفان_الأقصى#الثورة_الكبرى#فلسطين #غزة pic.twitter.com/ZURWWrWxsx — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 13, 2023

وأضاف: “بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة”.

ونقل التصريح عن الوزير كارعي قوله: “إسرائيل في حالة حرب، على الأرض في الجو في البحر في الفضاء الإلكتروني في الطيف الكهرومغناطيسي وفي الوعي”.

وأضاف: “هذه القنوات تتعاطف مع العدو، بينما تضرّ بأمن الدولة وسيتم حظرها، إن ما تبثه قناة الميادين وتقاريرها يخدم التنظيمات الإرهابية الخسيسة، وقد حان الوقت لمحاسبتها”، وفق تعبيره.

أما غالانت، فقال، بحسب البيان، إن “إسرائيل لن تسمح بالدعاية الخطيرة لمحطة الميادين التي تحاول خلال الحرب الإضرار بمصالحنا الأمنية وخدمة أهداف العدو”.

وأضاف أن “الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد شبكة “الميادين” الإعلامية التي أصبحت عمليًا المحرّض لصالح منظمة “حزب الله” وزعيمها (حسن نصر الله)، هي التصرف الصحيح أمام داعمي الإرهاب الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، في حين أن هدفهم شيء واحد: الإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها”، وفق قوله.

وهذا هو القرار الإسرائيلي الأول بمنع بث قناة عربية من إسرائيل، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت، الشهر الماضي، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى “المس بالأمن الإسرائيلي”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة “الميادين”، نقل مراسل القناة قبل أيام “تسريبات تتحدّث عن نيّة إسرائيل اقتحام مقار الشبكة، ومصادرة كل معدّاتها واعتقال موظفيها للتحقيق معهم”.

وتضيف القناة على موقعها أيضاً أنه “قبل أيام، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ جميع الجهات الأمنية لدى الاحتلال، بما فيها الموساد و”الشاباك”، والجيش الإسرائيلي، قدّمت توصية بإيقاف بث قناة الميادين” داخل إسرائيل.

(الأناضول)