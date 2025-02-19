إسرائيل تخرق التهدئة.. استشهاد طفل واستمرار منع دخول الآليات الثقيلة لإزالة الركام وترميم البنى التحتية

غزة- “القدس العربي”:

بالرغم من إعلان المقاومة الالتزام ببنود المرحلة الأولى من التهدئة، وزعم إسرائيل الموافقة على بدء جولات المرحلة الثانية، إلا أن الأخيرة واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بالهجمات العسكرية وتقليص عمليات إدخال المساعدات.

خروقات عسكرية

ميدانيا، استشهد الطفل محمود إبراهيم أبو زكار (16 عاما)، صبيحة الأربعاء، برصاص الاحتلال.

جاء ذلك بعدما كررت قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة عمليات استهداف المواطنين في مناطق عدة بمدينة رفح، سواء القريبة من الحدود الشرقية، أو تلك القريبة من “محور فيلادلفيا”.

وتحرم الاستهدافات التي تطال المواطنين القاطنين على مقربة من المحور، نحو 60% من العودة إلى مناطق سكنهم في الأحياء القريبة وأخرى تقع وسط رفح.

وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن الاحتلال لا يزال يمنع المؤسسات الدولية من العمل في المدينة، إضافة إلى مواصلته خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، استهدفت قوات الاحتلال مناطق أخرى في قطاع غزة، وسجلت عمليات إطلاق نار نفذتها آليات الاحتلال المتواجدة داخل الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وأخرى في مناطق الحدود الواقعة على الحدود الشرقية لبلدات شمال قطاع غزة.

وجاء ذلك في الوقت الذي لم تلتزم فيه سلطات الاحتلال بتنفيذ كامل بنود “البروتوكول الإنساني” الذي ينص على إدخال كميات كبيرة من المساعدات والسلع لسكان قطاع غزة، رغم مرور شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يعيق عمليات الإغاثة الطارئة التي يحتاجها سكان غزة، خاصة أولئك الذي هدمت منازلهم، والمواطنين الذين هم بحاجة ماسة لإعادة ربط مناطق سكنهم بشبكات المياه والبنى التحتية المتضررة، والتي يحتاج إصلاحها إلى دخول آليات ومعدات هندسية.

رفض دخول المعدات

ونفيا لمزاعم الاحتلال، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ما دخل القطاع من آليات وجرافات يمثل “عددا محدودا جدا”، مشيرا إلى أن البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال 500 آلية.

وقال المكتب: “ما دخل حتى اللحظة عدد محدود جدا من الجرافات، وبقدر ما يمثله دخولها من أهمية بكسر فيتو الاحتلال؛ إلا أنها أقل بكثير مما يحتاجه قطاع غزة كماً ونوعاً، ونأمل أن تسير وتيرة إدخال بقية الدفعات بشكل أسرع”.

وأكد أن المطلوب ليس دخول الجرافات فقط، وإنما الاحتياج والبروتوكول في هذه المرحلة ينص على إدخال 500 آلية تتنوع بين الجرافات وشاحنات النقل والحفارات والكسارات الهيدروليكية، للتعامل مع الكتل الخرسانية الكبيرة لتصبح سهلة النقل.

وثمّن المكتب جهود الوسطاء المصريين والقطريين وقال: “لكن توفير الآليات والمعدات بهذا التنوع والبيوت المتنقلة وغيرها من مستلزمات الإيواء والإغاثة المطلوبة، يحتاج لتضافر الجهود الإقليمية والدولية”، مؤكدا وجود “قائمة طويلة من الاحتياجات والأولويات” في مختلف القطاعات لم يتم إدخالها بعد مثل المواد اللازمة للترميم وإعادة التأهيل للمرافق الصحية وشبكات البنى التحتية ومولدات الكهرباء ومنظومات الطاقة والبطاريات، وقال: “هو ما يتطلب دائما الإشارة إليه وتذكير الاحتلال بتعهداته وبمدى أهمية هذه الاحتياجات”.

كذلك أعلن الدكتور مروان الهمس مدير المستشفيات الميدانية في غزة، أنه لم تصل إليهم أي من المعدات الثقيلة لرفع الركام من المستشفيات المدمرة، وطالب المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لترميم وإعادة بناء وتأهيل المستشفيات في غزة.

وتؤكد الجهات المختصة، أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 240 ألف بيت متنقل، من أجل إيواء أهالي القطاع الذين دمرت منازلهم خلال الحرب، بفعل الهجمات الحربية الإسرائيلية.

استعدادات تل أبيب

وفي إسرائيل، ذكرت هيئة البث أنه في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لاستقبال الأسرى المفرج عنهم يوم السبت، تبدأ إسرائيل محادثات المرحلة الثانية، مع مطلب بإخلاء قطاع غزة من السلاح، والعرض على حماس الإفراج عن كافة المختطفين دفعة واحدة.

وذكرت قناة “i24news” الإسرائيلية أنه بعد تدخل دول الوسطاء، يستعد الجيش لاستقبال الجثامين في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث ستنتظر سيارات الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي عند نقطة الالتقاء المتفق عليها، ومن هناك سيتم نقل الجثامين مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليها بدقة.

وسيصار بعد التحقق من هويات المختطفين واستكمال عملية تحديد الهوية الرسمية، إلى قيام السلطات المختصة في إسرائيل بإبلاغ عائلات المختطفين بشكل نهائي، على أن تنفذ يوم السبت الدفعة السابعة من صفقة الأسرى.

وتجري الترتيبات لإطلاق سراح الأسير نائل البرغوثي، وهو أكثر أسير أمضى سنوات اعتقال في سجون الاحتلال، ويعتبر من ضمن محرري “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، بعد أن أعاد له الاحتلال حكمه السابق مدى الحياة، كما يتردد أن من ضمن دفعة أسرى المرحلة الأولى حسب ما ذكرت قناة “i24news” الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، الذي اعتقل من داخل المشفى خلال الاجتياح الأخير قبل التهدئة.