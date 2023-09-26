إسرائيل تخشى تطورات الأوضاع الميدانية على حدود غزة.. والمبعوث الأممي يصل القطاع للتهدئة 

غزة– “القدس العربي”:

رغم رفع الطوق الأمني عن المناطق الفلسطينية، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على بعض القيود على سكان غزة، تمثلت باستمرار إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” في وجه العمال لليوم الـ 12 على التوالي، في ظل استمرار التوترات على الحدود، والتي تشهد سخونة أكثر من الأيام الماضية، حيث وصل منسق الأمم المتحدة إلى القطاع، لعقد لقاءات مع المسؤولين، ضمن جهود وساطة جديدة، تهدف إلى التهدئة ونزع فتيل انفجار تصعيد عسكري محتمل.

عقوبات غزة

وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة، إن منفذ بيت حانون، عاد للعمل، بعد أيام من الإغلاق، بسبب أحد الأعياد اليهودية، بشكل جزئي، حيث أبقت سلطات الاحتلال على منع دخول العمال، وذكرت أن المنفذ يعمل بشكل طبيعي في اتجاه الوصول إلى القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت، منذ 12 يوماً، بإغلاق المعبر في وجه العمال، حتى في الفترة التي سبقت العيد اليهودي، الذي حلّ خلال الأيام الثلاثة الماضية، كعقاب لسكان غزة، بزعم تنفيذ الشباب الثائر تظاهرات يومية على الحدود الشرقية للقطاع، والتي جاءت في سياق رفض إجراءات الحصار المشدد، وكذلك نصرة للمسجد الأقصى والأسرى في السجون.

ويكبد ذلك الأمر اقتصاد غزة خسائر مالية كبيرة تقدّر بنحو 1.5 مليون دولار يومياً، ويزيد هذا العقاب الجماعي من معدلات الفقر والبطالة في القطاع المحاصر.

وجاء قرار استمرار منع العمال من الدخول بأمر من وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، الذي سمح أيضاً بفتح معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع والوقود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “قرار تمديد إغلاق معبر إيرز جاء بسبب استمرار التظاهرات التي تنظمها حركة “حماس” قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهو ما سيمنع دخول 15 ألف عامل غزيّ للعمل في إسرائيل”.

وقال: “في نهاية تقييم الوضع الأمني، الذي أجري الليلة، تقرر أن يظل معبر إيرز مغلقاً أمام دخول العمال من غزة إلى إسرائيل”.

إلى ذلك فقد تواصل التوتر الميداني على حدود غزة، والذي بدأ منذ نحو أسبوعين، وذلك باستمرار تنظيم تظاهرات شعبية غاضبة قرب الحدود الشرقية.

وقد لجأت، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مجموعات “الشباب الثائر” بإدخال “وسائل المقاومة الخشنة” في تلك الفعاليات، ومنها حالياً إطلاق “البالونات الحارقة”، وكذلك تنشيط مجموعات “قص السياج”، علاوة عن المجموعات المختصة بإشعال النار في إطارات السيارات البالية، وتلك التي تقوم بالانخراط في المواجهات الشعبية.

خشية من التطورات

ووفق تقارير عبرية استندت إلى مصادر أمنية، فإن تطورات الأوضاع وتنوع سبل المقاومة تثير المخاوف لدى أجهزة الأمن في إسرائيل، وتؤكد أن من بين أبرز الموضوعات العاجلة التي توضع للنقاش حالياً على طاولة قادة الأمن “تسخين حدود غزة”.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن المؤسسات الأمنية والعسكرية، تدرك أن الأمور على جبهة غزة تسير باتجاه التصعيد، وأنه لذلك تقرر تعزيز القوات هناك بفرق إضافية، حيث يجري الاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها إطلاق الصواريخ.

وقد تطرقت إلى اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت بين قادة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية”، والذي دعا لتصعيد المقاومة.

وذكرت القناة أن حركة “حماس” تضاعف الوتيرة كل يوم، وتتقدم خطوة إلى الأمام حول ما يتعلق بهذا التصعيد، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي، حسب زعم القناة، بردود محسوبة، دون التوجه صوب ردود تكسر القواعد المتبعة.

هذا ويشتكي جيش الاحتلال من زيادة وتيرة التصعيد على الحدود، بلجوء شبان إلى إطلاق النار من مسدسات نحو آلياته المنتشرة في المكان، لدى اقتراب الشبان من السياج الأمني الفاصل.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين، تعرّض قواته لإطلاق نار على حدود غزة، وقال متحدث عسكري إن قواته “أغارت على مواقع رصد للمقاومة الفلسطينية، باستخدام طائرة مسيرة، بعدما أطلق مسلح كان بالقرب منه النار على قواتنا خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في منطقة كارني”.

وأشار إلى أن قواته أطلقت النار أيضاً على فلسطيني أطلق النار على القوات، وأصابته، وحسب جيش الاحتلال فقد ذكر أنه رصد أربع عمليات إطلاق نار على قواته، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن كذلك عن اعتقال شابين فلسطينيين، “كانا يعملان على التسلل عبر العائق الأمني” من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وقال إنه جرى تحويلهم على الفور لجهات التحقيق.

إلى ذلك، فقد أطلقت قوات الاحتلال، صبيحة الثلاثاء، النار صوب الأراضي الزراعية، الواقعة على حدود مدينة خان يونس الشرقية.

وقال مزارعون إن إطلاق النار هذه المرة كان كثيفاً، وإنه أجبرهم على ترك حقولهم على الفور، دون إكمال عملهم اليومي، والانتقال لمناطق آمنة، خشية الإصابة.

وقال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن القصف الإسرائيلي على نقاط للمقاومة في قطاع غزة، “لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال الصهيوني ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا”.

وأضاف: “‏شعبنا ومقاومته سيواصل دعمه وإسناده لكل الفعل النضالي في كل الساحات، باعتباره حقاً طبيعياً ضد سياسات الاحتلال في تهويد الأقصى وجرائمه في الضفة الغربية وحصاره لغزة”.

وساطة التهدئة

والجدير ذكره أن اتصالات عديدة قام بها وسطاء التهدئة، خلال الأيام الماضية، في مسعى منهم لتهدئة الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه، غير أن تلك المحاولات لم تنجح بعد، وهو أمر عزز مخاوف الوسطاء أيضاً من حدوث تصعيد عسكري.

وضمن المساعي الجديدة الرامية لإعادة الهدوء، وصل إلى قطاع غزة، يوم الثلاثاء، تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لعقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين في غزة، بعد أن كانت الاتصالات تجرى خلال الفترة الماضية عن بعد.

ودخل المنسق الأممي القطاع من خلال معبر “إيرز” شمال القطاع، وتوجه في البداية إلى مقر الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة “سوا” المحلية أن وينسلاند سيلتقي خلال زيارته بالمسؤولين في قطاع غزة، في ظل الأجواء المتوترة، خاصة مع استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر بيت حانون “ايرز”، وفي ظل استمرار تظاهرات “الشباب الثائر” على حدود قطاع غزة، ومواصلة إسرائيل قصفها لنقاط مواقع تتبع لحركة “حماس” على الحدود.

لكن لم يكشف إن كان وينسلاند يحمل بجعبته مقترحات سيقدمها للمسؤولين في غزة، يوافق عليها الطرف الآخر من أجل تهدئة الأوضاع، خاصة تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها غزة، أم أنه سيقوم بجولة حوار أولاً في غزة، قبل أن ينتقل لإسرائيل لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك.

وحسب تحركات الوساطة المعهودة من قبل للمبعوث الدولي والوسطاء الآخرين، فإنها تشمل لقاءات واتصالات مع المسؤولين في غزة وفي تل أبيب.

والمعروف أن هذا المسؤول الدولي كان قد تدخل وفريقه، إلى جانب كل من مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاقيات تهدئة عدة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنهت جولات تصعيد عسكرية وحروب شنتها إسرائيل ضد القطاع.