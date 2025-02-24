إسرائيل تخطط لجلب سوريين للعمل “بمجتمعات درزية” في الجولان

القدس: يعمل الجيش الإسرائيلي على وضع خطة لجلب عمال من المنطقة العازلة السورية للعمل بالمجتمعات الدرزية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “كجزء من ترسيخ إسرائيل في سوريا، بدأت المؤسسة الأمنية مؤخرا العمل من أجل جلب العمال السوريين إلى البلدات الإسرائيلية في هضبة الجولان”.

ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهما، قولهما: “في المرحلة الأولى، سيعمل عشرات العمال السوريين في صناعات البناء والزراعة في المجتمعات الدرزية في هضبة الجولان“.

فيما لم يصدر تعليق رسمي على الفور من السلطات السورية.

زعمت هيئة البث أنه تم إطلاق المبادرة بناء على طلب من رؤساء المجالس الدرزية، الذين تواصلوا مع مسؤولي الأمن والجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد.

وزعمت أنه “تم إطلاق المبادرة بناء على طلب من رؤساء المجالس الدرزية، الذين تواصلوا مع مسؤولي الأمن والجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد”.

وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالاستيلاء على المنطقة السورية العازلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “تستعد قوات الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة العازلة في سوريا إلى أجل غير مسمى”.

والأحد، أكد نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دورة الضباط في حولون، أن قوات الجيش ستبقى في السياج الحدودي بجبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة “لحماية مجتمعاتنا وإحباط أي تهديد”.

وأضاف نتنياهو: “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منطقة منزوعة السلاح ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا” وفق تعبيراته.

(الأناضول)