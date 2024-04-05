إسرائيل تخلي عددا من سفاراتها تحسبا لانتقام إيراني

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب أخلت عددا من سفاراتها، تحسبا لانتقام إيراني بعد اغتيال محمد زاهدي، القائد في الحرس الثوري الإيراني، في العاصمة السورية دمشق، الاثنين.

وأوضحت الهيئة (رسمية) أنه تم إخلاء عدة سفارات في الخارج بعد تقييم الوضع من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك” ووزارة الخارجية، تحسبا لـ”أي رد انتقامي إيراني لمقتل قائد رفيع في الحرس الثوري في دمشق”.

وأضافت: “تم نقل بعض عاملي السفارات إلى مواقع بديلة، وطلب منهم عدم الظهور في هذه المرحلة في مناسبات عامة”.

ولم تحدد هيئة البث أسماء الدول التي تم إخلاء السفارات فيها.

وفي السياق، لفتت الهيئة إلى أن إسرائيل “تستعد” لهجمات إيرانية ضمن 3 سيناريوهات وهي: مهاجمة إسرائيل بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف من الأراضي اللبنانية والسورية والعراقية واليمنية، أو إطلاق إيران نفسها صواريخ باليستية مباشرة من أراضيها نحو إسرائيل.

والاحتمال الثالث هو أن تحاول خلايا مسلحة التسلل إلى إسرائيل عبر حدودها البرية، وفق المصدر ذاته.

وعن توقيت ذلك، ذكرت الهيئة أن التوقعات “تفيد بأن اليوم سيكون حاسما”، وذلك لأنه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهو يوم يعتبر يوما حساسا بشكل خاص (يوم القدس العالمي).

كما أعلنت أن الجيش يفرض “حالة تأهب قصوى، ليس فقط في مجال الدفاع الجوي، ولكن أيضا في أنظمة الاستخبارات”.

(الأناضول)