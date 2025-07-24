سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة

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القدس: ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان أمس الأربعاء إنها “سلّمت للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”.

وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء إنّ حماس سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح الهدنة وضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقال أحد المصدرين: “سلّمت حماس وفصائل المقاومة اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم”.

وأضاف أن ردّ حماس “عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم”.

بدوره، اعتبر مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ حماس “إيجابي”، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول.

(رويترز)

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