إسرائيل تدرس نقل السيطرة على معبر رفح إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين

تل أبيب: يدرس مسؤولون إسرائيليون نقل السيطرة على معبر رفح الحدودي في غزة إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر قولها إنه برغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفكرة تنازل إسرائيل عن السيطرة على المعبر، فإن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذا الاقتراح.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى مناقشة المحادثات الحساسة، إنه إذا تم الموافقة على هذا الاقتراح، فقد يؤذن ذلك بنهاية للصراع بين إسرائيل وحماس ويتيح إيصال مزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المدمرة.
وتسلط هذه المفاوضات الضوء على الجهود الدبلوماسية المتجددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض الضغط على المدنيين الفلسطينيين والمساعدة في وقف الحرب.
ودعا الاتحاد الأوروبي طوال أشهر إلى التوصل لهدنة لكنه لم يملك تأثيرا يذكر على الحكومة الإسرائيلية، وبرغم هذا ساعد الاتحاد الأوروبي في إدارة المعبر قبل عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة.
وقال نتنياهو بصرف النظر عما ستفعله إسرائيل، فلن يتم السماح لحماس باستعادة الحدود. وتصر حكومته أيضا على بقاء القوات الإسرائيلية في محيط المعبر وعلى طول الحدود بين غزة ومصر.
وشدد نتنياهو، بعد زيارة لرفح اليوم الخميس، على أن السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح هي “أمر حيوي للمستقبل.”
كان الجيش الأسرائيلي قد قام بعملية عسكرية في أيار/مايو الماضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ونشر قواته على كامل ما يسمى بممر فيلادلفيا – الذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومترا ( 7ر8ميلا) على طول الحدود بين غزة ومصر.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس ، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية.
(د ب أ)
ههه لا وجود لما يسمى اعتباطا إسرائيل بل هي مجموعة لصوص و مرتزقة جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🐖🚀
اول مرة يشعر اهل القطاع أن غزة حرة مستقلة لا وصاية عليها عندما استلمت حماس مسءولية المعبر بعد ان نجحت في انتخابات ديمقراطية في الألفين وسبعة وبعد انسحاب السلطة وتكسير كاميرات التجسس الاسراءيلية التي كانت تملاء الصالات.
كانت الرحلة من القاهرة حتى الخروج من عند المصريين شاقة ومرهقة مع ذل وانتهاك كرامة حيث لا حمام نظيف ولم بكن وقتها صالة محترمة حيث ينتظر الناس استلام جوازاتهم بعد خمس او ست ساعات من تسليمها تحت شمس حارقة لا كراسي حيث كان الناس يجلسون على الشنط او كراتين فاضية يفرشونها غلى الرمل مع صراخ الاطفال والرضع طوال والوقت ولا يستطيع المسافر الفلسطيني ان يتكلم مع العتال المصري والا افتعل له مشكلة. والأنكى من كل ذلك والاشد الما يا عرب عندما يخرج الظابط المصري من الغرفة حاملا مجموعة من الجوازات ويبدا بنداء الاسماء وعندم يقترب أصحابها منه لاستلامها يلقي الجواز على الارض يا عرب. اتعون ما اقول يا عالم: ظابط الشرطة المصري يلقي بالجواز على الارض ليستلمه صاحبه من على الارض.
اتنتظرون من هوءلاء الاوباش ان يدافعوا عن نساء وأطفال فلسطين يا عرب.
عند الوصول إلى الصالة الفلسطينية يستقبلك موظفو حماس بالابتسام والترحاب ويقرءون في عيونك ماذ تريد ان تقول وتشكو من غير ان تتكلم. وقتها تشعر ان تعبك راح وإنك على ارض صديقة تعاملك بشرف وكرامة وتمسح عرقك وترد لك إنسانيتك وكرامتك.
الموظفون جميعهم محترمين وخلوقين ويعاملون الناس بكل احترام كما تعلمنا في المدارس صغارا لا يفرقون بين فقير وغني ويحترمون الكبير حيث الأولوية له ولمن معها أطفال من النساء بشكل خاص.
عندما ينظرون إلى الجواز ويقرءون الاسم مع عدم معرفة شخصية بك ويتعرفون عليك منه يبدءون بالسوءال عن الوالد وعن فلان وعلان ويفتحون حوارا وديا شخصيا تعرف وقتها انك بين اهلك وناسك وربعك.
نعم الأخلاق أخلاق موظفي حماس على المعبر.
بعد هذه الفرحة اللي ما تمت من سيمسك المعبر وكيف ستكون معاملة الناس.