إسرائيل تدشن مشروع سكك حديدية وتتطلع لربطها مع السعودية

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن إسرائيل ستطلق مشروع سكك حديدية بقيمة مئة مليار شيقل (27 مليار دولار) لتوسيع الشبكة الحالية وربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب.

وأضاف أن ذلك قد يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلا.

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بدا أن نتنياهو يتجنب أزمة التعديلات القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر وتلحق الضرر باقتصادها وتهز ثقة الحلفاء الغربيين في سلامة الديمقراطية بها.

وبدلا من ذلك، تحدث عن مبادرات بنية تحتية بما يشمل “مشروع إسرائيل واحدة”، الذي وصفه بأنه مصمم لتقليل مدة التنقل بالقطار إلى المراكز التجارية والحكومية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون: “أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط، وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر السكك الحديدية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الجمعة، إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين: “هناك تقارب ربما يكون جاريا”.

ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل، لكن السعوديين يقاومون ذلك.

(رويترز)