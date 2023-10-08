سياسة | دولي

إسرائيل تدعو رعاياها في مصر إلى مغادرتها فورا

منذ 15 دقيقة

لقطة شاشة عقب حادث الهجوم على الفوج السياحي الإسرائيلي

حجم الخط
0

القدس: دعت إسرائيل، الأحد، رعاياها في مصر، وخصوصا في سيناء (شمال شرق)، إلى مغادرتها “في أسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة الإسكندرية شمال مصر في وقت سابق الأحد، وأدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري.
وقال البيان: “على خلفية الهجوم الذي وقع في مصر، نوصي المقيمين في مصر وسيناء بتقصير مدة إقامتهم ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف البيان: “هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم”.
ودعا البيان، الإسرائيليين، إلى “مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج، وتجنب قدر الإمكان الوصول إلى الدول الخاضعة لتحذير السفر، خاصة دول الشرق الأوسط المختلفة”.
وأشار البيان إلى أنه “في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل”.
وتأتي هذه المخاوف الإسرائيلية بالتزامن مع عملية “السيوف الحديدية”، التي أطلقها الجيش السبت، بعد إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى”، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الخارجية الإسرائيلية تتهم مالك تويتر بـ”معاداة السامية”
17 - مايو - 2023
إسرائيل وأريتريا: علاقات دبلوماسية مأزومة… والعمارة بلا سفارة في أسمرة
11 - يوليو - 2022
“الخارجية الإسرائيلية” تستدعي السفير الروسي في تل أبيب لجلسة توبيخ
10 - ديسمبر - 2020
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لديها بسبب انتقاده دور تل أبيب في المنطقة
9 - ديسمبر - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية