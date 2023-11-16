إسرائيل تدعو سكان غزة لمغادرة 4 مناطق جنوب القطاع … ونازحون يروون لـ«القدس العربي» معاناتهم

غزة ـ «القدس العربي»: دعا الاحتلال المدنيين الى مغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة أمس الخميس مما زاد المخاوف من توسع نطاق عدوانه لمناطق أبلغ الناس قبل ذلك أنها آمنة ليتجهوا اليها.

وحثت منشورات أسقطتها طائرة إسرائيلية خلال الليل المدنيين بمغادرة خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مئة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.

وجاء في المنشورات أن «الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع ما تفعله حركة حماس في مناطق السكن المذكورة». وأضاف «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة. أي شخص يقترب من الإرهابيين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر، وسيتم استهداف كل منزل يستخدمه الإرهابيون».

وقال السكان إن المنطقة تعرضت بالفعل لقصف مكثف خلال الليل.

ودعت إسرائيل بالفعل الى إخلاء النصف الشمالي بأكمله من قطاع غزة قبل أن تدخله قوات برية في أواخر الشهر الماضي. ويحمل سكان يسيرون في صفوف طويلة متعلقات قليلة يوميا وهم متجهون جنوبا ويمرون أمام جنود إسرائيليين خلال «فترات توقف تكتيكية» لست ساعات للسماح للسكان بالمغادرة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مشردون ولاذ أغلبهم ببلدات في جنوب القطاع.

زادت مأساة السكان المحاصرين في منازلهم التي تتواجد في مناطق الاجتياح العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة، خاصة مناطق الغرب وأحياء النصر والشيخ رضوان.

وخرجت العديد من المناشدات الجديدة لمحاصرين في تلك المناطق، وأخرى من ذويهم الذين نزحوا قسرا إلى مناطق «جنوب وادي غزة» ممن فقدوا الاتصال بأهاليهم المحاصرين.

ورغم كم المناشدات الجديدة فإن أي من المنظمات الدولية خاصة فرق الصليب الأحمر لم تستطع الوصول إليهم، بعد أن أوقفت نشاطاتها في مدينة غزة وشمالها، منذ ان طلب جيش الاحتلال من سكان تلك المناطق النزوح قسرا إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

ويقول ذوو المحاصرون في غزة، أنهم تعرضوا للحصار، في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه للخروج من تلك المناطق، إلى وسط مدينة غزة، ومنها التوجه من طريق صلاح الدين إلى مناطق الوسط والجنوب.

وحسب إحدى العوائل فقد أكدت لـ القدس العربي، أن باقي أفراد الأسرة لا زلوا محاصرين في إحدى مناطق غرب مدينة غزة، التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية بشكل كامل، حيث يقع مسكن الأسرة على مقربة من مجمع الشفاء.

وأكدت هذه العائلة، أنه لم يكن بسبب الحصار المفروض على مدينة غزة، لدى من تبقى من أفراد الأسرة سوى طعام لا يكفي إلا لثلاثة أيام في حال قيامهم بتقنين الطعام لأقصى حد، في حين لم يكن لديهم أي مياه صالحة للشرب.

وذكرت أن ما كان يتوفر فقط كمية قليلة من المياه المالحة جدا، والتي تستخدم في الحمامات.

وأوضحت أن أفراد تلك الأسرة فضلوا البقاء ومبيت ليلتهم في المنزل، ومن ثم الخروج في اليوم التالي في رحلة النزوح، في حين خرجت باقي الأسر قبل غروب اليوم الذي تلا وصول الدبابات الإسرائيلية، وتوجهت إلى منزل أحد الأٌقارب وسط المدينة، ومنه قامت في اليوم التالي برحلة النزوح.

وحال دخول الدبابات إلى منطقة سكن العائلة من قدرة باقي أفرادها على الخروج من المنزل والبدء في رحلة النزوح القسري، ومنذ الخروج لم تتوفر أي وسيلة اتصال مع باقي أفراد الأسرة، وهو ما جعل النازحين منهم يمضون وقتهم في قلق كبير على مصيرهم.

وقابلت «القدس العربي» سيدة تذهب يوميا إلى مدخل مخيم البريج على شارع صلاح الدين وهو أول محطة يصلها النازحون من غزة، في طريقهم إلى مناطق الوسط والجنوب.

وقالت هذه السيدة وتدعى صباح «أم محمد» إن ابنتها التي كانت تقطن مع عائلتها في مخيم الشاطئ، تركته بعد القصف الإسرائيلي الذي دمر منزلها ومنازل مجاورة، إلى منطقة النصر عند أقارب لهم، ومنذ وصول قوات الاحتلال إلى تلك المنطقة، انقطع الاتصال بها.

وهذه السيدة كانت ابنتها أبلغتها في آخر اتصال لها، أنها تنوي الخروج من المنطقة والتوجه إلى شارع صلاح الدين، وأنها تذهب يوميا على أمل وصولها.

ولم تخفِ هذه السيدة دموعها خلال حديثها، وقالت إنها تخشى على مصير ابنتها وعائلتها، في ظل الأخبار السيئة التي ترد عن قصف دامٍ يستهدف مدينة غزة ومناطق الشمال، وصرخت خلال حديثها «شو أساوي (ماذا أفعل) ما في أي نجدة».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مناشدة جاء فيها «في ناس عايشين تحت بيت سكيك المقصوف عند شركة جوال، رنينا على جوالهم ردوا، بس هما تحت سقف ومش قادرين يطلعوا وبدنا جرافة توصل هناك وتنقذهم».

وإلى جانب هذه الأسر المحاصرة التي لم يعرف مصيرها حتى اللحظة، هناك أسر تعرض أفراد منها للإصابة فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة وأدوية يجري تناولها عدة مرات في اليوم.

وبسبب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يعرف مصير هؤلاء، فيما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن بعض أهالي غزة اضطروا إلى دفن أقاربهم في بيوتهم.