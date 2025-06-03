إسرائيل تدعي إحباط تهريب أسلحة من مصر

القدس: ادعى ‏الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من مصر تحمل أسلحة وذخيرة.

وحتى الساعة 16:30 “ت.غ” لم تعقب القاهرة على ادعاء الجيش، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: عمليات المراقبة التابعة للجيش في منطقة لواء فاران، رصدت طائرة مسيّرة اجتازت الحدود الإسرائيلية من مصر، وتمكنت من إسقاطها.

وادعى أنه تم خلال عملية التمشيط العثور على الطائرة، وكانت تحمل 11 قطعة سلاح وذخيرة جرى مصادرتها.

وأرفق الجيش الإسرائيلي صورة ادعى أنها لهذه الأسلحة والذخيرة.

وسبق أن ادعى الجيش، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه أحبط عملية تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل عبر طائرة مسيرة.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979.

لكن القاهرة توجه، ضمن عواصم أخرى عديدة، انتقادات حادة لحرب الإبادة التي تشنها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر العشرين.

فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

كما تدفع مصر نحو تطبيق خطة، اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)