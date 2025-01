إسرائيل تدين تحطيم تمثال لنتنياهو في المكسيك- (فيديو)

مكسيكو سيتي: دانت السفارة الإسرائيلية في المكسيك الأربعاء تحطيم تمثال من الشمع يمثّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في متحف في مكسيكو سيتي.

وقالت السفارة في بيان إنّ “الاعتداء على تمثال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو عمل شنيع يبعث برسالة خطيرة وعنيفة تحمل تعصّبا وكراهية تتجاوز أي انتقاد مشروع”.

وأشارت إلى أنّ إسرائيل “تخوض معركة عادلة ضد منظمة إرهابية أدّت أعمالها الوحشية إلى مقتل الكثير من المدنيين”، آملة في “أن تتّخذ المؤسسات الثقافية إجراءات لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية وحماية الأعمال الفنية المعروضة”.

وانتشر الثلاثاء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بتحطيم تمثال نتنياهو. وبعدما ألقى عليه طلاء أحمر، قام هذا الشخص بضرب التمثال بمطرقة وطرحه أرضا ثمّ وضع عليه العلم الفلسطيني.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2

— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2025