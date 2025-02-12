إسرائيل تدين ما تعتبره “تدنيس” علمها أمام نقابة المحامين الأردنية

القدس: أدانت إسرائيل، الأربعاء، ما اعتبرته “تدنيس” علمها أمام مدخل نقابة المحامين في العاصمة الأردنية عمان.
وقالت وزارة الخارجية: “ندين بشدة تدنيس العلم الإسرائيلي من قبل نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، عند مدخل النقابة، كما تم توثيقه هذا الأسبوع ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبرت، في بيان، أن “وضع العلم الإسرائيلي على أرضية المدخل، وإعلان أن ’أي شخص يدخل يجب أن يدوس عليه’ هو عمل تحريضي لا يتوافق مع روح اتفاقية السلام بين البلدين” لعام 1994.
وأضافت أن “إسرائيل تتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين الحادثة، وتتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال”.
Deputy head of Jordanian Bar Association caught stepping on Israeli flag, Israeli Foreign Ministry calls for action.https://t.co/egsZjhOYTw
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 12, 2025
واختتمت الخارجية بيانها بأنها “قدمت احتجاجاً رسمياً إلى السفارة الأردنية في إسرائيل”.
ومنذ سنوات، يوجد العلم الإسرائيلي على أرضية مجمع النقابات المهنية، لكن الصورة المتداولة تظهر المقر الجديد لنقابة المحامين المفتتح مؤخراً.
وسبق أن انتشرت صورة لوزيرة الإعلام الأردنية السابقة جمانة غنيمات وهي تدوس العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر النقابات، ما تسبب بإغضاب تل أبيب التي أصدرت احتجاجاً “شديد اللهجة” لعمان، واستدعت السفير الأردني لديها، على خلفية الصورة.
وبشدة، تضررت العلاقات بين عمان وتل أبيب منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحالياً تتعرض عمان لضغوط شديدة من واشنطن لقبول مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه إلى دول بينها الأردن.
وعقب لقائه ترامب في واشنطن، الثلاثاء، قال ملك الأردن عبد الله الثاني، عبر منصة إكس، إنه أكد للرئيس الأمريكي رفضه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في 4 فبراير/ شباط الجاري، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vkoXpF6u3dKv7HtLsJ66AGFrAUt1EyWwfzgofQH2ghpWtuARjcaz5ayzPeRXDrrrl&id=100057520446767
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها، للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
(الأناضول)
بين الواقع والمستقبل
لا شك أن السياسات الإسرائيلية ساهمت في شعور بعض الدول العربية والإسلامية بالإذلال على مستويات مختلفة. لكن من المهم أيضًا الاعتراف بأن هذا الشعور لا ينبع فقط من السياسات الإسرائيلية، بل أيضًا من التحديات الداخلية التي تواجهها هذه الدول، مثل الفساد، والتبعية الاقتصادية، وضعف الديمقراطية.
ربما يكون الحل في تعزيز القدرات الذاتية، وبناء تحالفات استراتيجية، والسعي لتحقيق تنمية شاملة، بدلاً من التركيز فقط على الشعور بالإذلال
اسرائيل وامريكا تضع الاردن في موقف حرج والوضع لايحتمل المزيد من الممارسات السلبيه واسرائيل تدرك ان الوضع قد يخرج عن السيطرة وهذا ليس في صالح الامن بالنسبه لاسرائيل .موقف الاردن ثابت في دعم الاستقرار في المنطقه لكن لكل حادث حديث عند الكلام عن التهجير او الاستيلاء على الاراضي فاسرائيل تدرك انها لاتستطيع ان تحصل على الامن والاحتلال للاراضي والتجاوز على الاتفاقيات التي اصبحت الان في خطر فهل يدرك الجميع ان الامن واستقرار المنطقه اصبح في خطر وان اسرائيل اليوم ليست في احسن احوالها وان العرب لن يقبلوا بسياسه اسرائيل وعليها ان تتحمل العواقب الوخيمه والجحيم الذي سيكون على الجميع ….
العدوان….التاريخ يتكلم ..ليس للمناصب وانما العدوان ..دائما لهم في المرصاد..الكيان المحتل
فهذه مسؤولية الانضمة التي تسلطة على شعوبها