إسرائيل ترتكب المجازر في غزة وتعلن توسيع عملياتها البرية

غزة – نيويورك ـ «القدس العربي»: فاق عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمس الخميس، وحتى وقت كتابة هذه السطور، المئة فلسطيني، جلهم مدنيون، وعدد كبير منهم من الأطفال والنساء، قضوا سحقا في خيمهم أو تحت منازل متداعية عادت نيران الاحتلال لتحيلها ركاما.

وهذا هو اليوم التالي من فصل جديد في حرب الإبادة افتتحته إسرائيل الثلاثاء الماضي، وزاد فيه عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا عن الـ600 شخص، في ظل صعوبة إحصاء الضحايا الذين لا يزال منهم من هم تحت انقاض المنازل، فيما يموت الجرحى جراء تداعي المنظومة الصحية في القطاع المحاصر، الذي يشهد تجويعا منهجيا، ولم تدخل إليه المساعدات الشحيحة منذ مطلع هذا الشهر.

وقد أعلن جيش الاحتلال مساء أمس أنه بدأ عملية برية في الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأنه وسّع نطاق عملياته جنوب القطاع وواصل عملياته في شمال ووسط غزة.

وردّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المجازر الإسرائيلية، فأعلنت ذراعها العسكرية “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية.

وتسبب القصف في تعليق عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات من مطار بن غوريون، وظل عدد من الطائرات يحلق في الجو دون تصريح بالهبوط أو الإقلاع، خلال فترة القصف.

وطالبت حركة “حماس”، في بيان، الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل أمام المحافل الدولية، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان سابق قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة “إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على شعبنا والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططه”.

في هذا الوقت، وعلى وقع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحث مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وجاء هذا وسط استمرار التنديد من حكومات ودول بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من دون حساب أو حسبان لأي عواقب.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بعد اتصال هاتفي بينهما، ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث.

كما أكدا ضرورة “تنسيق مواقف البلدين لدعم الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع”، وفق البيان.

وفي المواقف أيضَا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “من صمت على المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة سيحاسب أمام التاريخ والضمير الإنساني” .

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنه يجب على أوروبا أن تقول كفى للمجزرة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

أما في إسرائيل، فهاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه لا يمكن استئناف القتال في غزة في وقت تتجاهل فيه معاناة عائلات الأسرى في القطاع.