إسرائيل ترتكب سلسلة مجازر دامية وعنيفة في قطاع غزة وتستهدف المناطق المهددة بالنزوح

غزة- “القدس العربي”: بشكل خطير جداً صعدت قوات الاحتلال من هجماتها الدامية على كافة مناطق قطاع غزة، وتعمدت من جديد استهداف المدنيين في مناطق السكن والنزوح، وأوقعت عشرات الضحايا، في الوقت الذي بدأت فيه بعمليات قصف عنيف لمناطق شمال القطاع، حيث هددت سكانها بـ “النزوح القسري”.

مجازر ونزوح

وفي شمال قطاع غزة سقط عددٌ من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية، استهدفت ثلاثة منازل شرقي مخيم جباليا.

وسقط شهيد في قصف طائرات الاحتلال منزلاً يقع شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة البحري بالقرب من نادي بيت لاهيا شمالي القطاع، كما شنت غارة على محيط دوار التعليم شمال غزة، وشنت غارات أخرى على محيط منطقة أبراج الشيخ زايد.

كما قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة البراوي، ما أدى لحرائق كبيرة في محال ومخازن بالقرب من مركز الدفاع المدني في بلدة بيت لاهيا.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة بيت حانون، وكذلك الأطراف الشرقية لبلدة جباليا، حيث سقطت القذائف على مقربة من السكان.

وجاء ذلك فيما تواصلت عملية نزوح السكان من بلدة بيت حانون ومنطقة مشروع أبراج الشيخ زايد، بناء على تحذيرات جيش الاحتلال لسكان تلك المناطق بالإخلاء القسري.

واستمرت قوافل السكان من تلك المناطق بالنزوح إلى مناطق أخرى شمال القطاع، وأخرى في مدينة غزة، بحثاً عن الأمن المفقود في تلك المناطق، خاصة أن قوات جيش الاحتلال اعتادت على شن هجمات على مراكز الإيواء، وهو ما وثقته هيئات تابعة للأمم المتحدة، بعد سقوط مئات الضحايا مؤخراً في تلك المراكز.

ويخشى سكان شمال القطاع، في هذا الوقت، من توسيع جيش الاحتلال لنطاق الهجوم البري الذي أنذر فيه ثلاث مناطق شمال القطاع، وأن يطال مناطق أخرى، على غرار ما كان يقوم به جيش الاحتلال في الهجمات البرية السابقة.

وتعاني مناطق شمال القطاع، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بسبب توقف محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال عن الخدمة لعدم توفر الوقود، كما لا تزال المشافي تعاني من نقصٍ في الوقود والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة المرضى والمصابين.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الأعمال العدائية المستمرة، وأوامر الإخلاء المتكررة، تتسبّب في دورة لا نهائية من النزوح، وتجعل من الصعب، بشكل متزايد، على الناس الحصول على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، بعد 10 أشهر من الحرب.

وأوضح أنه عندما يضطر الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة إلى الفرار فجأة، يكون من الصعب للغاية على الشركاء في المجال الإنساني مراقبة ومتابعة تقديم الخدمات الضرورية لهم، بينما يصعب على الأسر النازحة حمل لوازم الوقاية من سوء التغذية وعلاجه.

وأشار إلى أن النزوح المتكرر، إلى جانب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول، والتحديات الأخرى، يعيق الكشف المبكر عن الأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى خدمات التغذية، وقال المكتب: “هذه العوامل تحد أيضاً من قدرة الشركاء على توسيع نطاق وجودهم التشغيلي وتخزين الإمدادات المنقذة للحياة”.

استهداف منازل

وفي مدينة غزة، سقط خمسة شهداء وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة شلدان، في شارع الصحابة.

استهدفت الطائرات الحربية منزل عائلة حمادة، في منطقة التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء.

كما سقط شهيدان في قصف إسرائيلي على محيط دوار الكويت في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، كما انتشلت من هناك طواقم الإنقاذ شهيداً، كان قد سقط إثر استهدافه من قبل الاحتلال قبل ثلاثة أيام، وقامت بنقله إلى المستشفى الأهلي.

كذلك استهدف الطيران الحربي محيط مفترق فلسطين، كما شن غارة أخرى على منزل وسط مدينة غزة.

وتعرضت الأطراف الشرقية لحي الزيتون لقصف مدفعي عنيف، كما قام جيش الاحتلال، الذي لا يزال يتوغل على أطراف مدينة غزة الجنوبية، بإطلاق النار صوب منازل المواطنين في حي الصيرة وحي تل الهوا.

وأبلغت مصادر محلية عن سقوط قذائف مدفعية في تلك المناطق، وقالت إن جيش الاحتلال استهدف من خلال الزوارق الحربية أكثر من مرة المناطق الغربية الجنوبية من المدينة.

شهداء وسط القطاع

أما في وسط قطاع غزة، فقد استشهد 12 مواطناً، وسقط عدد من الجرحى، في مجزرة إسرائيلية وقعت حين قصفت طائرة إسرائيلية مربعاً سكنياً في بلوك 12 شرقي مخيم البريج.

وقال شهود من المخيم إن انفجاراً ضخماً دوّى، جراء استهداف جيش الاحتلال بصاروخ ثقيل مربعاً سكنياً، ما أدى إلى إحداث دمار كبير في المكان.

وقد واجهت طواقم الإنقاذ والإسعاف صعوبات كبيرة في إجلاء الضحايا والمصابين، بسبب كم الركام والدمار الذي خلفه القصف.

كما استشهد الشاب نادي سلوت، وهو يعمل ضمن المطابخ التابعة لـ “المطبخ العالمي”، جراء استهداف الاحتلال لمدينة دير البلح.

وقد استمرت الهجمات البرية على الأطراف الشمالية، مترافقة مع قصف جوي ومدفعي لعدة أماكن في بلدتي المغراقة والزهراء، وكذلك منطقة أبراج الأسرى غرباً.

وسمع دوي انفجارات عال جداً في تلك المنطقة، ويعتقد أنها عائدة لعمليات نسف مبان سكنية جديدة من قبل جيش الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال هجمات مدفعية على مخيمي البريج والمغازي، وشوهدت طائرات حربية مروحية تحلق على مقربة من الحدود، وقامت بإطلاق زخات من الرصاص الثقيل.

كما طال القصف المدفعي أيضاً أطراف مدينة دير البلح الشرقية، ونفذت طائرات الاحتلال قصفاً استهدف شقة سكنية في شارع البيئة غرب المدينة، في وقت تشهد فيه المدينة، التي تؤوي عدداً كبيراً من نازحي الحرب، حالة ترقب شديد، بعد أن تعرضت، خلال اليومين الماضيين، لهجمات دامية استهدفت مناطق النازحين وخيامهم.

الهجمات على الجنوب

وفي مدينة خان يونس، استشهدت مواطنة في استهداف من طائرة مسيرة لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما قامت قوات الاحتلال بسلسلة استهدافات، وأصيب عدد من المواطنين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة عبسان شرقي المدينة.

واستشهد أربعة مواطنين، ليل الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

وقد سبقهم استشهاد الأشقاء الثلاثة أحمد وأسامة وليلى أبو خاطر، في قصف استهدف منزلهم شرق المدينة.

كما أعلن الدفاع المدني عن قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف منزل يعود لعائلة الآغا، في بلدة القرارة، كما شن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت إحدى المناطق وسط مدينة خان يونس.

وقصفت بشكل عنيف الأطراف الشرقية لبلدات المدينة، وسمعت، على مدار ساعات أمس، أصوات انفجارات، كما شوهد من أماكن وسط المدينة تصاعد الدخان الناجم عن سقوط تلك القذائف على بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان والقرارة.

في الموازاة، اشتد الهجوم البري الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة رفح، التي تتعرض لتوغل بري طال كافة أحيائها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثمانين متحللين من شرق مدينة رفح، حيث جرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

كما تعرضت مناطق غرب المدنية ووسطها لهجمات مماثلة، ولوحظت مشاركة طائرات مروحية حربية في تلك الهجمات، في وقت تعمدت فيه قوات الاحتلال تدمير منازل جديدة في المنطقة الغربية.

جدير ذكره أن صوراً سابقة التقطت لمدينة رفح بواسطة الأقمار الصناعية، أظهرت دماراً كبيراً لحق بالمدينة التي كانت تؤوي أكثر من 1.2 مليون نسمة من نازحين وسكان قبل الهجوم البري.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيداً و77 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39699 شهيداً، و91722 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت إن هناك آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة محرمة دولياً، وطالب بدعم فرق الإغاثة بالمعدات وحماية طواقمه من الاستهدافات المتواصلة، مؤكداً أن فرقه لا تستطيع الوصول إلى الشهداء والجرحى بسبب نقص المعدات والوقود.

وأكد أن عدداً كبيراً من الجرحى يفقدون أرواحهم لصعوبة الوصول إليهم.