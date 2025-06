29 شهيدا في غارات إسرائيلية على منزل ومدرسة تؤوي نازحين ومناطق متفرقة في قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

واستهدف القصف استهدف منزلا يعود لعائلة “أبو دية” في حي الزيتون، ما تسبب بتدميره وتضرر المنازل المحيطة.

🚨 Breaking: Massacre in Gaza City just now.

هنا مجزرة جديدة في حي الزيتون pic.twitter.com/knbEhHKb16

