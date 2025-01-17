مكتب نتنياهو يعلن “التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن” في غزة

تل أبيب: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة “التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أن من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.
وقال المكتب في بيان “أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن”. وأضاف البيان أن من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.
وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر أمس الخميس إن 86 شخصا على الأقل استشهدوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا “في أقرب وقت” في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أمس الخميس “لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس إن هناك حاجة إلى حل “مشكلة عالقة” في المفاوضات.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخلاف يتعلق بأسماء عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقال المسؤول إن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.
وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.
(وكالات)
نعم إلي حكمه العقل وطهارة القلب تؤديا إلي وقف جنون الحرب وسفك دماء الإنسان..
نعم بالعلم نصنع الحقوق وكرامه الشعوب بالعيش الكريم الشريف العفيف.
نعم بالاحترام المتبادل والتعاون والمحبه بين الدول من أجل سياده السلام والأمن والإستقرار للجميع ويتم ذلك من خلال تطبيق العداله الاجتماعيه والمساواة بين الجميع.
وهذا يتطلب مبدأ حب لاخيك الإنسان كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل…وعلينا الإدراك بأن الكوكب لنا جميعاً لفتره محدوده من الزمن وبعد ذلك راحلون جميعاً. فلا داعي للعنصريه والجهل أن يسود بيننا..بل علينا المنافسة في ترك بصمه السعاده للأجيال القادمة.
ومن منطلق حكمه العقول وطهارة القلب. نستطيع تحقيق السعاده البشريه للجميع..بدون جهل وعنصرية وحماقه وانسداد فكري.
السلام هو دلاله علئ إنتصار العلم والأخلاق علئ الجهل والبربريه
فلا داعي لسفك دماء البشر.. آلتي هي أغلي ما نملك.
الكوكب يتسع ويتسع ويتسع…حيث العامل البيولوجي يفرض علينا الرحيل
نأمل الكوكب وأحد ووطن وأحد وعداله ومساواة وقانون وأحد وقلب وأحد يحقق سعاده وكرامته الإنسان أينما يوجد علئ هذا الكوكب
أي كوكب بدون تقسيمات عنصريه