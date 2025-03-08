سياسة | دولي

إسرائيل ترسل وفدا للدوحة يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

8 - مارس - 2025

حجم الخط
1

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم السبت، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بعد قبول دعوة من الوسطاء.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2025 الساعة 4:56 م

    قالوا عنه وفد تقني، يفتقد للصلاحيات يعني النتن ياهو يتلاعب بأعصاب الجميع يا بديع 🤔☹️

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب: أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح قريبا- (فيديو)
30 - مايو - 2025
سماء غزة بلا طائرات إسرائيلية عقب قرار حماس إطلاق الجندي ألكسندر
12 - مايو - 2025
مصدران أمنيان مصريان: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا
28 - أبريل - 2025
غوتيريش يدين قتل أكثر من ألف فلسطيني بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة
3 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية