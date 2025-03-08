إسرائيل ترسل وفدا للدوحة يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم السبت، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بعد قبول دعوة من الوسطاء.

(رويترز)