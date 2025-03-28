إسرائيل ترصد إطلاق صاروخين من لبنان

دبي: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه اعترض أحد مقذوفين أطلقا من لبنان، بينما سقط الآخر داخل لبنان.

وجاء في بيان أنه “إثر إطلاق صفارات الإنذار… رصدت قذيفتان صاروخيتان قادمتان من لبنان، تم اعتراض واحدة بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية”.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية عملية الإطلاق على منطقة الجليل، وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها.

وقال في بيان “سنضمن أمن سكان الجليل، وسنتصدى بكل قوة لأي تهديد”، محذرا بأنه “إذا لم يخيم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت”.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف سلسلة من القرى بجنوب لبنان.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

(وكالات)