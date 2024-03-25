سياسة | عربي

إسرائيل ترصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان الليلة الماضية

25 - مارس - 2024

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القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على موقع للجيش شمالي البلاد، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال في بيان: “خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية نحو موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من (كيبوتس) منارا، حيث سقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وفي المقابل، أشار الجيش إلى أن طائراته الحربية “أغارت الليلة الماضية على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة ميس الجبل، تواجد داخله عناصر من التنظيم”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن حزب الله تعقيب فوري حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (08:35 تغ).

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 25, 2024 الساعة 5:13 م

    الله أكبر الله أكبر الله على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸✌️

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