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إسرائيل ترصد إطلاق 20 قذيفة من لبنان وحزب الله يتبنى استهداف مقر قيادة عسكرية على الحدود- (صور)

18 - نوفمبر - 2023

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القدس: رصدت إسرائيل، السبت، إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى قرب الحدود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في “شتولا” بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأضافت: “تم إطلاق حوالي 20 قذيفة في غضون دقائق باتجاه الجليل الأعلى”.

ولم تشر إذاعة الجيش إذا ما كانت القذائف أدت إلى إصابات أو أضرار.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة فيها.

وقال حزب الله، في بيان صحافي أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقر القيادة العسكرية المستحدث في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.

كما أفاد حزب الله باستهداف موقعي الراهب حدب البستان وتجمع لجنود الاحتلال في حرج شتولا بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة فيهم.

ووفق الوكالة، “واصلت مدفعية العدو عدوانها صباح اليوم، وقصفت أطراف عيترون وجبل بلاط والقوزح ويارين وعيتا الشعب، والبستان، ويارين، والجبين بقذائف من عيار 155 ملم، ونفذ طيران العدو الحربي الإسرائيلي غارتين على شرق مروحين”.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، صباح اليوم، أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي في جنوب لبنان.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 12:28 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار حزب الله ونصر الله وفتح من الله قريب يا أحرار لبنان المباركين الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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