إسرائيل ترصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على إصبع الجليل

القدس المحتلة: رصدت إسرائيل، الخميس، إطلاق 5 صواريخ من لبنان على إصبع الجليل قرب الحدود الشمالية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن بعض الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة دون أضرار أو إصابات.

وكانت صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها الليلة الماضية في منطقة الجليل الغربي، اعترضت قوات الدفاع الجوي مسيرة اخترقت من لبنان”.

وأعلنت إسرائيل نهاية الشهر الماضي حالة الاستنفار تحسباً لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)