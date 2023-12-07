إسرائيل ترصد صاروخين من الأراضي السورية سقطا بمناطق مفتوحة- (تدوينة)

القدس: أعلنت إسرائيل، مساء الخميس، رصد صاروخين قالت إنهما أطلقا من الأراضي السورية وسقطا في مناطق مفتوحة.

وقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس”: “بعد التنبيه الذي تم تفعيله في بلدة بقعاتا، تم رصد صاروخين انطلقا من الأراضي السورية وسقطا في منطقة مفتوحة”.

בהמשך להתרעה שהופעלה ביישוב בוקעאתא, זוהו שני שיגורים שחצו משטח סוריה ונפלו בשטח פתוח.

בנוסף זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר מרחבים שתולה מלכיה וזרעית. כוחות צה”ל תוקפים את מקורות הירי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 7, 2023

من جهة ثانية، دوت صفارات الإنذار بشكل متزامن قرب الحدود اللبنانية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في تغريدته: “بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق شتولا ومالكيا وزارعيت” قرب الحدود اللبنانية.

وتابع: “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار” دون مزيد من التوضيح حول الأماكن المستهدفة.

(الأناضول)