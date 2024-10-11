إسرائيل ترصد طائرة مسيّرة أطلقت من سوريا وسقطت في الجولان المحتل

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصده طائرة مسيرة أطلقت من سوريا، حيث سقطت في هضبة الجولان المحتل.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي: “قبل وقت قليل، اخترقت طائرة مسيرة بدون طيار الأجواء الإسرائيلية قادمة من سوريا وسقطت في منطقة مفتوحة شمالي هضبة الجولان“.

وأضاف البيان: “لم تسجل أي إصابات، وتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة”.

وحتى الساعة 9:00 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة.

جدير بالذكر أنه من المرات النادرة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد طائرات مسيرة مصدرها سوريا، تطلق نحو هضبة الجولان المحتل.

وآخر مرة أعلن فيها الجيش رصد طائرة مسيرة من سوريا كانت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الجمعة، عن استشهاد 1411 شخصًا وإصابة 3979 آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية ومقر “الموساد” في تل أبيب، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

(الأناضول)