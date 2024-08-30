إسرائيل ترصد عددا من الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى

تل أبيب: رصد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عددا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وفق إعلام عبري.

فيما أعلن “حزب الله” قصف مواقع عسكرية إسرائيلية “بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إنّ الجيش الإسرائيلي رصد عددا من الصواريخ التي أطلقها “حزب الله” من جنوب لبنان، نحو عدة مناطق بالجليل الأعلى، حيث انفجرت في مناطق مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ انفجار الصواريخ لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ودوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

وفي بيان له مساء الجمعة، قال “حزب الله” إن مقاتليه قصفوا “مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف، ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا، وانتشارًا للجنود في محيطه، بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا”.

وأضاف أن ذلك جاء “ردا على ‏اعتداءات العدو (الإسرائيلي) ليل أمس (الخميس) على القرى الجنوبية الآمنة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله”، شن 4 هجمات على أهداف عسكرية شمالي إسرائيل، وتحقيق “إصابات مباشرة”، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة جنوبي لبنان.

وعادة ما يدعي الجيش الإسرائيلي أن هجماته في لبنان تطول أهدافا أو كوادر عسكرية لـ”حزب الله”، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيرا منها تستهدف مدنيين أبرياء.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)