إسرائيل ترفض نشر الجيش السوري في السويداء … وأدرعي يتجوّل في جبل الشيخ

دمشق – «القدس العربي»: نقلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، تطالبه بحصر سيطرة حكومته على مدينة السويداء بعناصر من الدروز من جهاز الأمن الداخلي، رافضة أي وجود للجيش السوري في المحافظة، وفق ما أفادت هيئة البث العبرية «كان». في حين تحدث إعلام عبري عن جولة للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي في قرى درزية في جبل الشيخ جنوب دمشق، وسط اعتراض أصوات درزية تحدثت لـ «القدس العربي».

رسالة إسرائيلية

وتبعا لـ «كان»، فقد نقلت حكومة الاحتلال رسالة إلى سوريا تُفيد بأنه يمكن للسلطات السورية أن تثبت وجودها في الجنوب السوري، مضيفاً أن انتشار السلطات السورية سيقتصر على جهاز الأمن الداخلي فقط، دون وجود عناصر الجيش، ما من شأنه أن يجعل المنطقة منزوعة السلاح، وفقًا للشروط الإسرائيلية.

واشترطت حكومة الاحتلال أن تكون العناصر المنتشرة في السويداء من القوات المحلية، أي من أبناء الطائفة الدرزية.

كذلك تحدثت القناة عن تلقي شيخ عقل الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريف، قبل عدة أشهر، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وجّه خلالها دعوة إلى طريف لزيارة دمشق، مضيفاً أن الأخير رفض الدعوة، مؤكداً على ضرورة حل السلطات السورية الخلافات مع الدروز في جنوب سوريا كشرط لقبول الدعوة.

في الموازاة، زار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عددا من القرى الدرزية على سفوح جبل الشيخ جنوب دمشق، وفق ما قال الإعلام العبري.

وأثارت صور نُشرت لأدرعي، وهو في قرية بقعسم، التابعة لمنطقة دوما جنوب دمشق والواقعة على سفوح جبل الشيخ، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها على نطاق واسع.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن وسائل إعلام سورية قولها إن أدرعي قام بهذه الجولة. علما أن ادرعي نفسه لم ينشر في أي من منصاته الدعائية عن الزيارة، وكذلك لم يصدر بيان عن مكتب الناطق العسكري بشأن الزيارة.

لكن بعض وسائل الإعلام العبرية قال إنه «حسب توثيقات نشرها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي فقد تم استقبال أدرعي بالعناق والقبلات، فيما فرح الأطفال بمشاهدته وهو في الزي العسكري الإسرائيلي وصافحوه وتفاعلوا بالحديث معه».

«معاريف» ووسائل إعلام عبرية أخرى اعتمدت لغة ولهجة دعائية زاعمة أن أدرعي استُقبل بقبلاتٍ دافئةٍ وعناقٍ حار، وسمع لساعاتٍ من كبار الشخصيات عن «محنة الدروز» بعد تغيير النظام.

وأدعت «معاريف» أن أدرعي التقى شيوخ ووجهاء القرى الدرزية، واستمع لما حدث في السويداء قبل حوالي أسبوعين.

وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي» قال الصحافي المشرف على صفحة «جرمانا الدار» ماهر عزام، إن الحديث زاد عن استمرار تقدم العدو الاسرائيلي في الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، والاحتلال يعلن عن وجوده بأشكال عدة، فنراه يُدخل مدرعاته لتجرف بعض الأحراش ثم تخرج، وتدخل ناقلات جنده وتسير بين القرى والبلدات، ويتجول جنوده بين الناس ويخرجون دون أن يتحدثوا مع أحد، وأحيانا يقدمون سللا غذائية، يتصورون ويخرجون، وهذه الطريقة في التعاطي مع الناس والجغرافيا تؤكد فيها إسرائيل لنفسها وللعالم انها دولة «جوار راعية لا معتدية»، وهذا وهم لا ينطلي إلا على الناس البسطاء والسذج.

ترسيخ الخلافات

وأكد أن سكان الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ الـ48 ظلوا يشكلون حالة عداء للاحتلال، وظلوا موضع استغلال ومشكوكا بهم بالمطلق ومستهدفين بالقتل حين لا يرضخون، مشيراً إلى أنه يتم الآن استغلال الأوضاع الجديدة (في سوريا) لتحسين صورتهم، مستفيدين من خلافات محلية بين فرقاء سوريين نتمنى أن تكون عابرة.

وقال إن دخول الإسرائيلي على الخط يكشف حجم دوره في ترسيخ الخلافات المحلية السابقة والسعي بكل الطرق لتحويلها إلى عداوة ما بين السوريين، مستخدما سلاح النار حينا، وبث الشائعات لتضخيم الخلافات، غالبا، ومنها الظهور الأخير لأدرعي والصورة الترويجية التي نشرت، وهو في منطقة قطنا في ريف دمشق وقراها الممتدة على مساحة كبير جدا.

وبيّن أنه قد يكون من بين سكان هذه المنطقة الواسعة أناس ممن يرحبون بأدرعي من دون وعي سياسي، بسبب ما أصاب الناس من تراجع في قيم الوطن والمواطنة، صنعته وكرسته أزمة محلية امتدت لأربع عشرة سنة. ومثل هؤلاء الناس فقدوا بوصلتهم من كثرة الخوف والقتل والدم.

وأكد عزام أن إسرائيل، وان أصبحت دولة أمر واقع، فلن تصبح مقبولة لدى الناس لأنها قائمة على الاعتداء واغتصاب حقوق أصحاب الأرض لإقامة نظام على حساب التاريخ والجغرافيا والإنسان، مشيرا إلى أنه قد جاءت إلى المنطقة احتلالات كثيرة قبل الإسرائيليين، وهؤلاء سينتهون في الوقت المناسب، وهم ليسوا إلا عابرين ومن حق الأجيال القادمة ان تحولهم إلى سطر او سطرين في تاريخ هذه المنطقة حيث لم ننجح نحن.

وخلص للقول إن سوريا تحتاج لفترة أطول من الهدوء لتستعيد فيها ليس بوصلة القومية والعروبة، بل بوصلة الوطن والمواطنة.

سيبقى عدونا

في السياق ذاته قال حقوقي وناشط، فضل عدم ذكر اسمه: نحن أصحاب هذه القضية الوطنية التي حملنا لواءها في قلوبنا عشرات السنوات، ونحن أبناء الأرض المغتصبة من الاحتلال، ولكن المصيبة كبيرة.

وقال الناشط، وهو من أبناء قرى الجولان المحتل، ويقيم حاليا في دمشق: لا شيء يمكن أن يغير من مواقفنا التي ثبتنا عليها لعقود، وعدونا ما زال كما هو عدونا التاريخي، ولطالما أعلنا ذلك جهارا نهارا، وسيبقى عدونا إلى أبد الآبدين، وعائلاتنا قدمت شهداءها من أجل قضيتنا عبر صفوف المقاومة الشعبية.

وتابع: لولا صمود أهلنا في الجولان المحتل، لما ظل في سوريا شيء اسمه قضية الجولان، فأهلنا هم الذين حافظوا على هويتنا السورية وعلى انتمائهم لوطنهم وما زالوا على مواقفهم الثابتة.

وشدد الناشط على أنه ورغم كل الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، فعدونا لن يتغير ومن حرمنا من أرض أجدادنا سيبقى عدونا، ولن تتحسن صورته مهما فعل، ولن نقبل ولن نرضى عن كل ما نراه اليوم من محالات إظهار هذا العدو وكأنه بات المنقذ والمدافع عنا، وهو ما لا يتوافق مع الواقع وما يقوم به لا يمكن اعتباره إلا استغلالا للوضع لتنفيذ أجنداته السياسية ومصلحته الخاصة على حساب حقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها.