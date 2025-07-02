إسرائيل ترفع وتيرة القتل اليومي في غزة وعمليات التهجير

غزة – «القدس العربي»: ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة، يوم الأربعاء، في قطاع غزة، رافعةً معدلات القتل اليومي، ومعلنةً تكثيف عملياتها عشية زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وكان آخر هذه المجازر قصف مبنى حكومي كان يؤوي نازحين شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معظمهم من الأطفال، وفق المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل.

وقالت مصادر طبية لشبكة «الجزيرة» إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران الاحتلال بلغت، منذ فجر الأربعاء وحتى وقت إعداد هذا التقرير، 78 شهيدًا.

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة أن 142 شهيدًا وصلوا المستشفيات، وأُصيب 487 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة شمال غزة.

ومن بين المجازر التي ارتكبها الاحتلال الأربعاء، واحدة أودت بحياة أربعة مواطنين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة، وهم رجل من عائلة زينو وزوجته واثنان من أبنائهما الأطفال.

كما ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، جراء استهداف مخيم للنازحين في شارع الصناعة في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي هجوم آخر، أُصيب عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الكرامة شمال غربي المدينة، كما أُصيب آخرون في قصف استهدف تجمعًا مقابل محطة دلول للبترول في حي الزيتون جنوبي المدينة.

وجاء ذلك على وقع تصاعد القصف المدفعي والجوي على المناطق الواقعة شرق وجنوب شرق المدينة، من خلال استهدافات عنيفة طالت أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح.

واستمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال ما تبقى من السكان القاطنين في الأطراف إلى النزوح القسري نحو مدينة غزة.

أما في وسط القطاع، فاستمرت قوات الاحتلال في استهداف طالبي المساعدات الغذائية قرب «محور نتساريم»، وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول 8 شهداء و55 إصابة، بينهم 17 حالة خطيرة، جراء استهداف الاحتلال للمواطنين المنتظرين على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

خسائر لجيش الاحتلال والمقاومة «تقصف سديروت»

وعاد المستشفى ليعلن استشهاد طفل في المنطقة ذاتها، حيث يقع بالقرب منها أحد مراكز توزيع المساعدات التي أقامتها قوات الاحتلال وتديرها شركة أمريكية تتبع «مؤسسة غزة الإنسانية».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، مندِّدًا بالمجزرة الجديدة، إن ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» تساهم بشكل فعلي في «زرع الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين».

وفي مجزرة أخرى، استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد البخاري في شارع البركة بمدينة دير البلح.

كما أعلن مستشفى العودة عن استقبال إصابة خطيرة لسيدة حامل جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم المغازي.

ولم يسلم النازحون المقيمون في خيام الإيواء داخل مستشفى شهداء الأقصى من الاستهداف، حيث أُصيب عشرة منهم جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين هناك، وترافق ذلك مع استمرار القصف المدفعي العنيف على المناطق الواقعة شمال مخيمي النصيرات والبريج.

أما في مدينة خان يونس، فقد تعمّدت قوات الاحتلال استهداف النازحين في مناطق المواصي غربًا، رغم مزاعم الاحتلال بأن هذه المناطق «إنسانية»، ويطلب من سكان مناطق العمليات البرية التوجه إليها.

واستشهد 5 مواطنين في قصف على مناطق قرب المستشفى البريطاني الميداني ومخيم الصمود في المواصي، كما ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في منطقة المواصي أيضًا، بينما جرى انتشال جثماني شهيدين من عائلة أبو خاطر، استشهدا إثر قصف إسرائيلي على منطقة معن شرقًا، كما استشهد مواطن جراء قصف على بلدة القرارة.

وذكرت مصادر طبية أن شهيدين من عائلة مقداد ارتقيا في استهداف قرب عمارة جاسر وسط المدينة، واستشهد مواطن ثالث في محيط المنطقة في وقت لاحق، وفيما يثبت أن الجيش الإسرائيلي يستهدف إيقاع أكبر خسائر بشرية ممكنة في صفوف المدنيين، أُصيب عدد من المواطنين، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف لخيمة نازحين غرب المدينة نفذته طائرة مسيّرة.

واستمرت هجمات الاحتلال العنيفة على المناطق الواقعة شرق وجنوب ووسط المدينة، وهي المناطق التي يوسع فيها جيش الاحتلال من توغله البري.

أما في مدينة رفح، فقد استشهد خمسة مواطنين وأُصيب آخرون جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات شمالي المدينة.

استشهاد مدير مستشفى

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور مروان السلطان، وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة. وقد استشهد مع السلطان زوجته وخمسة من أبنائه.

وأضافت أن «كل جريمة تُرتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لهذه الطواقم».

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 1580 من أفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة، وفق أحدث إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.

كارثة إنسانية

ومع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت منذ إصدار أمر النزوح الأخير يوم الأحد الماضي، حيث نزحت ما لا يقل عن 1500 عائلة من شمال غزة ومن الجزء الشرقي لمحافظة غزة، وانتقلت نحو الأجزاء الوسطى والغربية من المحافظة.

وقال: «بينما تتضاءل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، يُحرم سكان غزة بشكل متزايد من وسائل البقاء على قيد الحياة»، مؤكدًا أن ذلك يمثل إنذارًا، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين فتح جميع المعابر وتسهيل العمليات الإنسانية، بما في ذلك تدفق الإمدادات المنقذة للحياة.

هجوم مركب للمقاومة

وتصدّيًا لهجمات الاحتلال، أعلن قائد ميداني في «سرايا القدس»، الذراع العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن فصيله نفذ «عملية مركبة نوعية» استهدفت عشرات الجنود ورتلًا من آليات الاحتلال في مربع الهدى شرق حي الشجاعية.

وقال إن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات المتوغلة، ما اضطر الجنود إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري، لافتًا إلى أن نشطاء السرايا استهدفوا القوات المتحصنة داخل المنازل بصاروخ موجّه، أعقبه قصف بقذيفة «TBG» المضادة للتحصينات.وأضاف: «باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعنا أفراد الطواقم بين قتيل وجريح، بفضل الله تعالى».

كما عرضت «سرايا القدس» مشاهد من دك مقاتليها بالهاون لتجمعات الجنود والآليات المتوغلة في مدينة خان يونس، وأعلنت سيطرتها على طائرة استطلاع من نوع «EVO Max» خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المدينة.

كما قصفت السرايا مدينة «سديروت» في غلاف غزة بالصواريخ.

وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، عبر «تليغرام»، أنها استهدفت دبابة من نوع «ميركفاه» بعبوة أرضية شديدة الانفجار مساء الثلاثاء في منطقة الزنة شرق خان يونس.

وأعلن الإعلام العبري مقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال غزة، وإصابة قائد دبابة وجندي من سلاح المدرعات بجروح بالغة، وإصابة جندي من وحدة «إيغوز» في عملية منفصلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء أنه «وسّع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقضى على عشرات المسلحين، وفكك مئات من مواقع البنية التحتية فوق الأرض وتحتها».