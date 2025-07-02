إسرائيل ترفع وتيرة المجازر والتهجير في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة، يوم أمس الأربعاء، في قطاع غزة، رافعةً معدلات القتل اليومي، ومعلنةً تكثيف عملياتها عشية زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وكان آخر هذه المجازر قصف مبنى الأوقاف في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من الأطفال.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بلغت، منذ فجر أمس وحتى وقت إعداد هذا التقرير، 78 شهيدًا.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الصحة أن 142 شهيدًا وصلوا المستشفيات، وأُصيب 487 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور مروان السلطان، وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف منزله في مدينة غزة. كما استشهد الصحافي محمد عماد السلطان في القصف نفسه. ومع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت منذ إصدار أمر النزوح الأخير يوم الأحد الماضي، حيث نزح ما لا يقل عن 1500 عائلة من شمال غزة ومن الجزء الشرقي لمحافظة غزة. وقال: “بينما تتضاءل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، يُحرم سكان غزة بشكل متزايد من وسائل البقاء على قيد الحياة”.

وتصدّيًا لهجمات الاحتلال، أعلنت “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، عن سلسة عمليات من بينها “عملية مركبة نوعية” في مربع الهدى شرق حي الشجاعية. كما قصفت مدينة “سديروت” بالصواريخ.

وأعلن الإعلام العبري مقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال غزة، وإصابة قائد دبابة وجندي من سلاح المدرعات بجروح بالغة، وإصابة جندي من وحدة “إيغوز” في عملية منفصلة.

سويسرا تتخذ إجراءات لإغلاق «مؤسسة غزة»

جنيف – رويترز: بدأت سويسرا أمس الأربعاء إجراءات لإغلاق مكتب “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف، وبررت ذلك بوجود أوجه قصور قانونية في تأسيس المكتب.

كانت “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة إغاثة مثيرة للجدل تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، قد شرعت في توزيع طرود غذائية في قطاع غزة في نهاية أيار/ مايو.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في إشعار للدائنين نشر في الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة أمس “قد تأمر الهيئة بحل المؤسسة إذا لم يتقدم أي دائنين خلال الفترة القانونية التي تبلغ 30 يوما”.

المقاتلات ضد إيران ألقت قنابلها على غزة

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن أن الطيارين الذين كلفوا باعتراض الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من إيران خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، قاموا بإلقاء القنابل المتبقية لديهم على قطاع غزة، طبقا لما نقله موقع “الجزيرة. نت”.

وذكرت “معاريف” أن هذا السلوك استمر خلال الـ12 يوما من الحرب مع إيران. وزعم الاحتلال أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت لمساعدة قوات الاحتلال في خان يونس وفي شمال قطاع غزة، وقد تحوّل ذلك العمل إلى أمر روتيني واعتيادي.