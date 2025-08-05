إسرائيل تزعم إقرار خطة لإدخال البضائع لغزة والوقائع تكشف زيف الرواية

غزة – “القدس العربي”:

من جديد تحاول إسرائيل التهرب من حملة الانتقادات الدولية والأممية، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي تسبب في مقتل المئات من السكان قرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية المزعومة، وآخرين قضوا جراء الجوع وسوء التغذية، وذلك من خلال إعلانها عن الموافقة على إدخال عشرات الشاحنات المحملة بمواد تموينية لصالح التجار.

وفي خطورة الهدف منها ذر الرماد في العيون، أعلن مُنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عن المصادقة على السماح لتجار غزة وبشكل “تدريجي ومنضبط”، إدخال البضائع للسكان، وقال إن ذلك جاء بقرار من المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

الآلية الجديدة تشمل السماح لعدد محدود من التجار المحليين، بإدخال بضائع محددة إلى القطاع، بناءً على معايير مشددة وتقييم أمني دقيق

وحسب بيان إسرائيلي، فإن الآلية الجديدة تشمل السماح لعدد محدود من التجار المحليين، بإدخال بضائع محددة إلى القطاع، بناءً على معايير مشددة وتقييم أمني دقيق، بحيث تشمل البضائع المسموح بها، المواد الغذائية الأساسية، وأغذية الأطفال، والفواكه والخضروات، إضافة إلى مستلزمات النظافة، حيث ستخضع البضائع لفحص دقيق قبل السماح بإدخالها إلى غزة.

وترافق ذلك مع كشف تقارير عبرية بأن الغاية من وراء هذا القرار هو “توفير بدائل لمنظمات الأمم المتحدة من خلال العمل مع التجار”، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار المفروض منذ أشهر.

وهذه الخطة الإسرائيلية تهدف فقط إلى تقليل حدة الانتقاد الدولي والأممي للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يهدد بكوارث خطيرة، وبوفيات كبيرة جدا، حيث سيسمح بزيادة عدد الشاحنات من 200 إلى 300 شاحنة، وهي بالأصل كميات لا تكفي بالمطلق في حال كانت الأرقام التي يتحدث عنها حقيقية.

وبالأصل ومنذ أن زعمت إسرائيل عن انتهاج طريقة جديدة لإدخال البضائع تشمل زيادتها منذ 27 من الشهر الماضي، لم يدخل القطاع سوى 14% من حجم الشاحنات التي زعم الاحتلال نيته إدخالها وفق الخطة، حسب بيانات قدمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، والذي أكد أن الاحتلال يستخدم سياسة “هندسة التجويع”، وأنه لم يدخل القطاع منذ ذلك اليوم سوى 674 شاحنة فقط، من أصل نحو 4,800 شاحنة، كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وبما يدلل على ذلك شبه الأمين العام للأمم المتحدة ما يدخل غزة بأنه “قطرات”، وقال إنه يجب أن تتدفق كالسيل.

وهذه الأرقام تكذب رواية الاحتلال عن إدخال 200 شاحنة يوميا للقطاع، وهي كميات أيضا لا تكفي احتياجات القطاع، إذ يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا.