إسرائيل تزعم بأن “حزب الله” يمول نفسه جزئياً من خلال مصانع في تركيا

تل أبيب: زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن حزب الله اللبناني يموّل نفسه بشكل جزئي، من خلال مصانع في تركيا وسوريا واليمن ولبنان.

وذكر هاغاري يوم الاثنين أن “حزب الله قد أنشأ مصانع في سوريا ولبنان واليمن وتركيا توفر عائدا لعملياته الإرهابية”، دون تقديم دليل أو تفاصيل حول المصانع الموجودة في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أن المصدرين الرئيسين لدخل حزب الله هما التبرعات المباشرة من إيران على شكل نقود وذهب، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين.

وتابع هاغاري: “حزب الله يجني المال من المواطنين اللبنانيين من خلال تقديم خدمات مالية عبر جمعية القرض الحسن”.

وتعمل هذه المؤسسة المالية التي يديرها الحزب، كأنها بنك على الرغم من أنها ليست مسجلة كذلك.

وقصفت إسرائيل ليل الأحد فروعا لهذه المؤسسة المالية. وقال هاغاري إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تنظيم صفوفه.

(وكالات)