إسرائيل تستبعد تسلل مسلحين من الأردن بعد عملية تمشيط قرب الحدود

قوات من جيش الاحتلال بالقرب من الحدود مع الأردن

تل أبيب: نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط واسعة في منطقة جنوب البحر الميت شرقي الضفة الغربية المحتلة، لتستبعد لاحقا الاشتباه بوجود حادث أمني وتسلل إلى المنطقة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد: “بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تمشيط المنطقة القريبة من (مستوطنة) نئوت هكيكار إثر مخاوف من تسلل مسلحين في منطقة جنوب البحر الميت”، دون مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، قال جيش الاحتلال في بيان على “إكس”: “بعد عمليات مسح أجرتها قواتنا في منطقة جنوب البحر الميت، تم استبعاد الاشتباه بوجود حادث أمني وتسلل إلى المنطقة”.

وقبل ذلك، قال موقع “والا” العبري، إنه “تم رصد أشخاص مشبوهين، اليوم (الأحد)، في منطقة نئوت هكيكار في منطقة البحر الميت، بالقرب من الحدود مع الأردن. ويتم إجراء عمليات تمشيط في المنطقة”.

فيما أفاد موقع “سروغيم” العبري أن طائرات هليكوبتر قتالية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وصلت إلى جنوب البحر الميت ظهر الأحد، وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أعقاب مخاوف من حدوث تسلل بالقرب من الحدود الأردنية.

وحتى الساعة 11:15 تغ، لم يصدر بيان أو تعقيب رسمي من الجانب الأردني.

(الأناضول)