إسرائيل تستدعي السفير الإسباني لـ”توبيخه” بعد تصريحات لسانشيز عن حرب غزة

لندن- “القدس العربي”: استدعت إسرائيل السفير الإسباني لـ “توبيخه”، بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لـ “توبيخه” “بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني، في نفس اليوم الذي قتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس”.

ونفذ مسلّحان فلسطينيان من “حماس” هجوماً قرب محطة للحافلات في القدس المحتلة، قُتل إثره ثلاثة إسرائيليين، خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم، الخميس.

ولاحقاً أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى مدريد بسبب ما اعتُبر “تصريحات مشينة” أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر وزير الخارجية إيلي كوهين، عبر حسابه على منصة إكس، أنه و”بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني، الذي كرّر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلي لدى إسبانيا مجدداً إلى القدس للتشاور”.

(وكالات)