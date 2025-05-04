إسرائيل تستدعي عشرات آلاف الجنود لتوسيع الحرب على غزة

غزة ـ الناصرة – «القدس العربي»: الصور والشهادات الآتية من غزة التي تحاصرها دولة الاحتلال الإسرائيلي وتمنع عنها المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود والدواء، تشي بأن سوء التغذية والمجاعة لم يعودا مجرد تحذيرات يطلقها مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية، بل هما واقع مخيف.

وفي الوقت الذي كان فيه قائد سلاح الجو في دولة ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، يفتتح فيه زيارة رسمية إلى إسرائيل ويتسلم الأجزاء الأولى من منظومة صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلي “حيتس 3” (السهم)، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن على لسان رئيس أركانه الجنرال إيال زامير استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لهجومه في غزة، زاعما أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة الى حركة “حماس”، في حرب الإبادة التي قتلت وجرحت نحو ثمانية في المئة من سكان القطاع على الأقل، وهجرت الغالبية الساحقة منهم.

ويأتي هذا بالتزامن مع اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) من أجل المصادقة أيضا على خرائط وخطط عسكرية لحملة عسكرية جديدة، بعد فشل الحملة الوحشية “شجاعة وسيف”، وسط حالة تململ وتساؤلات في إسرائيل عن المبررات والغايات وعن مصير المحتجزين.

وواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره أمس في غزة، فارتقى عشرات الضحايا الجدد معظمهم نساء وأطفال، جراء غارات إسرائيلية دامية تركز معظمها على مدينة خان يونس جنوبا.

وذكرت مصادر طبية لشبكة “الجزيرة” أن 57 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا منذ فجر الأحد، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، فنفذت عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي إسرائيلي، حسب وسائل إعلام عبرية.

ويتزامن التصعيد مع تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحصار المشدد المستمر منذ الثاني من آذار/مارس، والذي يمنع دخول أي مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية، ما أدى إلى توسع رقعة المجاعة وقرب نفاد الوقود والأدوية.

وأكدت وزارة الصحة أن الاحتلال يمنع المؤسسات الدولية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق “حمراء”، ما يهدد بتوقف المولدات الكهربائية خلال 3 أيام فقط.