إسرائيل تستعد لإخلاء المستوطنات القريبة من غزة ولبنان- (صور وفيديو)

القدس: أوعز وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الجنوبية مع قطاع غزة والشمالية مع لبنان.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان “إن وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على تنفيذ خطة المسافة الآمنة، لإخلاء المستوطنات المحاذية للسياج في قطاع غزة، وأوعز بالاستعداد لتنفيذ الخطة في شمال البلاد أيضا”.

وخطة “المسافة الآمنة” تتضمن إخلاء المستوطنات القريبة من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، بحيث تكون هناك مسافة عدة كيلومترات خالية من السكان بين إسرائيل وهذه الحدود.

وطلب غالانت “توفير الأسلحة والذخيرة للمستوطنات المجاورة للسياج الأمني ولفريق ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، ورؤساء البلديات، للمساعدة في إدارة الوضع على الجبهة الداخلية”.

Israeli Police are continuing to Deploy and set up Checkpoints in the South of the Country near the Gaza Strip while also assisting in the Evacuation of Settlements that are within the “Military Action Zone.”#Israel #GazaUnderAttack #hamasattack #HamasTerrorists #FreePalastine… pic.twitter.com/BkqlzDsF8B

