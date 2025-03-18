إسرائيل تستعد لصواريخ من اليمن وغزة بعد استئناف حربها على القطاع 

القدس: تستعد إسرائيل لإمكانية تجدد إطلاق صواريخ نحوها من غزة واليمن، بعد انهيار وقف إطلاق النار واستئنافها حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “تستعد إسرائيل لإطلاق صواريخ من اليمن وقطاع غزة بعد استئناف القتال وانهيار وقف إطلاق النار”.

وفيما لم تقدم الهيئة العبرية مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الاستعدادات، إلا أنه عادة ما تجري الاستعدادات بنشر منظومات الدفاع ضد الصواريخ.

كما أشارت إلى افتتاح الملاجئ في مدن هرتسيليا وريشون لتسيون وبيتاح تكفا وروحوفوت، وجميعها وسط إسرائيل.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

وبعد خرق تل أبيب الاتفاق وإغلاق المعابر مجددا لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع مطلع مارس/ آذار تزامنا مع شهر رمضان، أعلنت جماعة الحوثي استئناف عملياتها ضد سفن إسرائيل للضغط عليها لكسر حصار غزة.

وفجر الثلاثاء، جددت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لتنهي بذلك اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، بوصول 326 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 440 مصابا بينهم حالات “خطيرة جدا” إلى مستشفيات القطاع، “نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

(الأناضول)