إسرائيل تستعد لنقل أسرى فلسطينيين لمَرافق سيُطلق سراحهم منها

تشرع مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء السبت، في نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم الأحد إلى المرافق التي سيُطلق سراحهم منها.

وفي الساعة الـ8:30 من صباح الأحد (6:30 ت.غ)، من المقرر أن يبدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) بأن مصلحة السجون ستنقل، مساء السبت، الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم الأحد، في قوافل آمنة إلى مرافق السجون المحددة، حيث سيتم إطلاق سراحهم.

وفيما لم تقدم الإذاعة تفاصيل إضافية، ذكر موقع “والا” العبري الخاص أن مصلحة السجون الإسرائيلية أتمت استعداداتها اللوجستية لعملية نقل الأسرى.

وأشار الموقع إلى أنه خلافا لاتفاق تبادل الأسرى الذي جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين عبر حافلات مصلحة السجون ذات النوافذ الملونة، بدلا من حافلات الصليب الأحمر الدولي، بهدف منع أي مظاهر علنية للاحتفال.

وأوضح التقرير أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مشروط بتأكيد تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر.

ووفق الموقع، سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجني “شيكما” في عسقلان (جنوب) و”عوفر”، قرب بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

(الأناضول)