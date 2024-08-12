إسرائيل تستعد لهجوم إيراني واسع ونتنياهو يعتبرها “أياما مصيرية” 

القدس: تستعد إسرائيل لهجوم إيراني أوسع من هجوم أبريل/ نيسان الماضي، ووصف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بـ”المصيرية”، وفق هيئة البث (رسمية) الاثنين.
ومنذ نحو أسبوعين، تترقب إسرائيل هجوما إيرانيا، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، والذي ألمح نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عنه.
وقالت هيئة البث: “حذر رئيس الوزراء نتنياهو وزراء حكومته من الإدلاء بتصريحات تتعلق بالشؤون الأمنية خلال الأيام المقبلة، معتبرا إياها مصيرية”.
وتابعت: “تستعد إسرائيل لهجوم إيراني أوسع من ليلة الطائرات المسيّرة في أبريل الماضي”، في إشارة إلى هجوم بأكثر من 200 طائرة مسيّرة وصاروخ.
وشنت طهران هذا الهجوم بعد اتهامها تل أبيب بقتل قادة في الحرس الثوري الإيراني عبر غارة جوية على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق.
و”تفيد تقييمات إسرائيلية جديدة بأن إيران مصممة على شن الهجوم، رغم الانطباع الذي ساد في الأيام الأخيرة بأنها تراجعت أمام ضغوط سياسية”، حسب هيئة البث.
ورجحت أن “الإيرانيين يعتزمون الانتقام والهجوم بصورة أوسع من الهجوم الليلي (في أبريل الماضي) بطائرات بدون طيار، والذي استهدف قواعد للجيش الإسرائيلي، بينها قاعدة نفاطيم للقوات الجوية بالنقب”.
هيئة البث نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله الاثنين إن “الأعداء من إيران وحزب الله يهددون بإيذائنا بطرق لم يتبعوها في الماضي”.
وتتحسب إسرائيل أيضا لهجوم من “حزب الله”، ردا على اغتيالها القائد العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر بالعاصمة بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وأردف غالانت: “لدينا قدرات كبيرة، وآمل في عدم اندلاع حرب على جبهات إضافية”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتتبادل منذ اليوم التالي قصفا يوميا مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”.
ووفق هيئة البث “يمكن الاستنتاج من حديث غالانت وتقديرات أجهزة الأمن أن الإيرانيين خططوا لهجوم أوسع في نقاط استراتيجية حساسة داخل إسرائيل”.
واستدركت: “لكن لم يُعرف بعد تاريخ الهجوم الإيراني، وحسب الرسائل والتهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون متوترة للغاية”.
(الأناضول)
ايران ليسوا مجانين حتى اذا كان رد سيكون في اطار متفق عليه
هذا التهيب الصهيوني من الهجوم الإيراني..
بغض النظر عن حجمه..دليل قاطع على أن
الكيان الصهيوني بلا جذور وبدون ثقة بالنفس
رغم الدعم المفتوح أمريكيا واوربيا له.
سؤال مشروع ، هل الإعلام ضخم من حجم التهديدات الايرانيه ؟ ام انها حقيقة واقعه ؟ وهل ستخوض ايران حربا شامله ضد العدو مقابل اغتيال الشهيد هنيه ؟ ايران تعلن علم اليقين ان العدو يمتلك أنيابا نوويه ؟ ولا يتورع عن استعمال الأنياب التكتيكية عند الضرورة. وتغطية ذلك إعلاميا ودوليا توفره الولايات المتحده. ؟ والاهم من دلك هل لدى ايران من الأسلحة الذرية السريه تجعلها في موقف التعادل النووي مع العدو ؟ علينا الانتظار. وستأتينا الأخبار ولا نستعجل وضع العربة امام الحصان
لدينا قدرات كبيرة، وآمل في عدم اندلاع حرب..قدراتهم لا تكفيهم إلا ليتجرؤا على الجماعات والجيوش غير النظامية ، أما الجيوش النظامية فلبد للجبناء من تكتل دولي لعدة دول غالبا من الغرب…
سوف ترذ ایران فی الزمان والمكان المناسب 😜
نسيت ” نحتفظ بحق الرد.”😂
هناك توافق نسبي بين الملالي والغرب على ضرورة خلق وإبقاء أزمات عالقة بالمنطقة ومن ضمنها الأزمة الطائفية التي يُشعلها ملالي إيران، والجماعات المسلحة الموالية لنظام الملالي بالإضافة إلى كيفية التقدم في تطوير البرنامج النووي وخلق حالة من توازن المسارات يما يلبي مطالب الغرب ويتماشى مع متطلبات المناورة مع المجتمع الدولي ولا يتقاطع مع المخططات الغربية بالشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه يحمي وجود الملالي ومشاريعهم بالمنطقة.
الخطأ القاتل ان يكون الشهيد اسماعيل هنية في سوية واحدة من حيث المقام الثوري والنضالي والسياسي والعقائدي مع قاسم سليماني. فالأول خاض نضالا ضد عدو وطني هو عدو الأمة، بينما الثاني أدار قوات ميليشياوية على امتداد الجغرافيا العربية ضد شعوبها التي طالبت بالحرية والاستقلال والديمقراطية.
طبعا، قد يقول قائل ان هذا من حق إيران ان ترى المشهد كما تشاء، هذا صحيح، ولكن يحق لنا ان نفصح عن حقيقة تاريخية لاتقبل النقض.
رحم الرحمن شهيدنا الوطني اسماعيل هنيه واسكنه فسيح روضاته وجنانه واللهم ذويه وشعبه الصبر والسلوان.
من اراد ان يعرف مدى قوة ايران وهل تملك السلاح النووي ام لا ؟ عليه ان يعرف مدى القوة التي جلبتها امريكا لمواجهتها من حاملات طائرات اخر طراز وغواصات نووية ومضادات جوية وفرق من الجنود الخاصة او بمعنى اخر كل ما تملك من قوة لم تقدمها لاكرانيا ضد روسيا, معنى ذلك انها لا تحشد ذلك لمواجهة دولة ضعيفة بالطبع