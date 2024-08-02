إسرائيل تستعد لهجوم وتهدّد شعوب المنطقة… وأمريكا تعيد نشر قواتها

عواصم ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: حسمت طهران، بصفتها المعني الأول في “محور المقاومة” الذي تقوده، أمر الرّد على الاغتيال الذي حصل في عقر دارها، وأبقت الباب مفتوحا لكل الاحتمالات والتكهنات بشأن طبيعة الرد ومداه.

والمعني بالرّد، إسرائيل، التي تكاد لا تخفي مسؤوليتها عن تصفية أعلى مسؤول في حركة “حماس” الشهيد إسماعيل هنية، سارعت إلى رفع وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولوها.

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي رسالة إلى شعوب ودول الشرق الأوسط قال فيها: “هاجمنا في بيروت ونحن نهاجم في غزة، وسنكون أقوياء جدا في الدفاع، وبعد ذلك سنهاجم بقوة كبيرة. هذه الرسالة هي رسالة مهمة جدا”.

وانبرت إسرائيل لترتيب أوضاع جبهتها الداخلية على مستوى الملاجئ والقطاع الصحي، وتأمين المنشآت الاستراتيجية، وصولا إلى توزيع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها في حال مست شبكة الاتصالات في أي حرب محتملة.

وفي الوقت نفسه، سارعت حكومة أقصى اليمين للاستنجاد بحليفها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية لتحميها من رد إيران وحلفائها، الذي يرى المراقبون في إسرائيل أنه سيكون أقوى من الهجوم الإيراني في نيسان/ أبريل الماضي.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت أمس، خلال مباحثات أجراها مع نظيره البريطاني، إلى تشكيل تحالف دولي ضد إيران بمشاركة إسرائيل.

وفي السياق، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها على خطين، الأول تأمين مظلة حماية لإسرائيل في مواجهة أي رد إيراني محتمل على اغتيال هنية، والثاني السعي لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأطلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي على “إجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم دفاع إسرائيل”.

وحسب بيان صادر عن “البنتاغون”، قد تشمل هذه الخطوة “نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد”.

وحسب تقارير أمريكية، لن تكون مهمة الولايات المتحدة سهلة هذه المرة مقارنة بالوضع الذي كان قائما في نيسان/ أبريل الماضي حينما شاركت دول مختلفة في إحباط هجوم إيراني بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

لكن المسؤولين يقولون إن الرد هذه المرة سيكون على الأرجح أوسع نطاقا، حيث من المرجح أن يشارك فيه “حزب الله”، وفقا لما ذكره تقرير موقع “واللا”.

كما نقل موقع “أكسيوس” ان إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية في طهران.

وذكر أن بايدن وكبار مساعديه يشعرون بالإحباط الشديد بسبب الوضع الحالي، وأن إدارة بايدن قلقة إزاء صعوبة حشد تحالف من الدول نفسها التي ساعدت إسرائيل في صد هجوم إيران السابق.

وفي إطار الاستعدادات الأمريكية لتصعيد محتمل، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أمس أن واشنطن تستعد لإرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط “بسبب تهديدات إيران ووكلائها” بشن هجوم على إسرائيل ردا على اغتيال هنية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد قالت إن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، والقيادي في “حزب الله” اللبناني فؤاد شكر.