إسرائيل تستقبل طائرة الإمداد العسكري الأمريكية رقم 500 منذ أكتوبر

القدس: تسلمت إسرائيل طائرة الإمدادات العسكرية الأمريكية رقم 500 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان الاثنين: “وصلت إلى إسرائيل الطائرة رقم 500 في عملية النقل الجوي المشتركة”.

وأضافت أن هذه العملية “نفذتها مديرية الإنتاج والمشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كجزء من جهد لوجستي واسع النطاق بدأ مع اندلاع الحرب الأخيرة”.

وهذه العملية “عبارة عن تعاون بين وحدة الشحن الدولي، التابعة لمديرية الإنتاج والمشتريات، وبعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، ومديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي، والقوات الجوية الإسرائيلية”، وفق البيان.

وأفادت الوزارة بأنه منذ اندلاع الحرب “تم تسليم أكثر من 50 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 500 رحلة جوية و107 شحنات بحرية”.

وأوضحت أن المعدات تشمل “المركبات المدرعة والذخائر ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية، والتي تعد حاسمة لدعم القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية”.

ومنذ اندلاع الحرب المستمرة للشهر الحادي عشر، تقدم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية.

(الأناضول)