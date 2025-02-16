إسرائيل تستلم شحنة من القنابل الأمريكية “الثقيلة” بأمر من ترامب- (فيديو)

القدس: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد، وصول شحنة من القنابل “الثقيلة” الأمريكية خلال الليل إلى إسرائيل، في وقت وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز “إم. كيه84” التي يبلغ وزن الواحدة منها 2000 رطل (نحو 1 طن) في ميناء أشدود، الليلة الماضية. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوصول القنابل قائلا: “تمثل شحنة الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل الليلة الماضية وأصدرتها إدارة ترامب، رصيدا مهما لسلاح الجو والجيش الإسرائيليين وتمثل دليلا آخر على التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

قنابل ترمب وصلت إلى نتنياهو .. شحنة القنابل الثقيلة (1800 قنبلة من طراز MK-84) التي تم تأخيرها لما يقرب من عام من قبل إدارة بايدن (منذ دخول “إسرائيل” إلى رفح في أيار/مايو 2024)، وصلت إلى “إسرائيل” بتوجيه من الرئيس البرتقالي دونالد ترامب. 💥القنابل المذكورة هي ذخائر جوية مخصصة… pic.twitter.com/miUUhhSu8D — Dima Halwani (@DimaHalwani) February 16, 2025

(أ ف ب)