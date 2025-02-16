إسرائيل تستلم شحنة من القنابل الأمريكية “الثقيلة” بأمر من ترامب- (فيديو)

القدس: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد، وصول شحنة من القنابل “الثقيلة” الأمريكية خلال الليل إلى إسرائيل، في وقت وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز “إم. كيه84” التي يبلغ وزن الواحدة منها 2000 رطل (نحو 1 طن) في ميناء أشدود، الليلة الماضية. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.
وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوصول القنابل قائلا: “تمثل شحنة الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل الليلة الماضية وأصدرتها إدارة ترامب، رصيدا مهما لسلاح الجو والجيش الإسرائيليين وتمثل دليلا آخر على التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.
قنابل ترمب وصلت إلى نتنياهو ..
شحنة القنابل الثقيلة (1800 قنبلة من طراز MK-84) التي تم تأخيرها لما يقرب من عام من قبل إدارة بايدن (منذ دخول “إسرائيل” إلى رفح في أيار/مايو 2024)، وصلت إلى “إسرائيل” بتوجيه من الرئيس البرتقالي دونالد ترامب.
💥القنابل المذكورة هي ذخائر جوية مخصصة… pic.twitter.com/miUUhhSu8D
— Dima Halwani (@DimaHalwani) February 16, 2025
(أ ف ب)
لا ادري ما إذا الباخرة الحاملة رست بمناء طنجة للتزود و الراحة أم لا ؟
مجرد سؤال
ويبقى السؤال ماذا وصلت الأنظمة العربية لفلسطين الدول المطبعة وغير المطبعة؟
يبدو انه بداية رد ترامب..
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تصوروا قنابل الدمار تسقط.. وابواب غزة مفتوحة على
مصراعيها.. مفتوحة بالقوة ايضا..
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ليس انسانيا حينها أن ننتظر من الغزاويين كلهم ان
يبقوا في غزة.. فهذا ضد غريزة البقاء عند الهوموزابين..
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السؤال..
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اذا كانت دول العالم ترفض استقبال الغزاويين
كمهجرين من ارضهم.. فهل سترفضهم كلاجئين
من دمار قنابل الدمار الشامل..
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هذا وما زال حل عقدة المعضلة بيد حماس ..
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ليس عيبا ان تضحي من اجل الغزاويين.. وهي فقط
معركة.. وليست الحرب برمتها.. ألم يقبل حتى رسول
الله ص هزيمة في معركة.. ثم استأنف الجهاد..
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لكن يبدو ان الحل والعقد في طهران.. والتي تضغط
بغزة من اجل ربح الرهان فيما تنتظره من امريكا ..
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صراحة واكررها.. ليست بطولة ان تختبأ في انفاق وتنجو
بنفسك من القنابل.. وشعبك اعزل له السماء… وبعدها
تعلن النصر… النصر على ماذا… فمن الطبيعي ان
تنجو بنفسك اذا اخابأت 20 متر تحت الارض.. لكن
ماذا عن النساء والاطفال والشيوخ فوق الارض..
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هذا تذاكي على حساب من فوق الارض..
لكن.. للاسف.. يبدو ان الطرف الآخر قريب جدا من
حل المعضلة.. معادلته سهلة للغاية.. سيخرجون من فوق الارض..
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ولا زالت نجات غزة واهلها بيد حماس لوحدها..
لا حول ولا قوة إلا بالله أللهم أنصر فلسطين على الصهاينة والمطبعين الخونة
الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
ايران هي الهدف القادم والاستعداد لضرب المنشآت النووية وتغير النظام الإيراني.
إيران ارتكبت خطأ سيدمرها بعدم امتلاكها لاسلحة ذرية، هذا العالم لايعرف الا لغة القوة ،
اذا لم يعلنوا ويمتلكوا قنبلة ذرية في خلال الأيام القادمة فأقراه الفاتحة علي أرواحهم.
تحريم القنابل الذرية هذا عبث في الواقع ولايجدي صاحبه إلا الندم
حماس تعتمد على بيئتها المحلية ، ومن يظن أنه من الممكن أن تختفي فهو مخطئ
هناك من يستعمل القرآن الكريم وكأن نزل عليه للتو..
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الآية تتحدث عن من انصرفوا عن محمد ص.. وهذا نسق لا ينطبق عن غزة..
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فحماس هي التي لا تريد الانصراف عن رقبة الغزاويين.. وما اتحدث عنه مغاير
اصلا.. شيئ آخر.. حين كانت هناك هزيمة كغزوة أحد.. حين رأى رسول الله ص
ان موازين القوى مختلة لصالح العدو.. لم يأمر بالقتال حتى الموت.. بل قبل
بالامر الواقع.. حفاظا على حيوات الناس.. ثم جهز نفسه.. واستعد.. ثم انتصر..
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على اي هنا الامر مجرد واجهة لمعركة ايران .. بحياة الغزاويين..