إسرائيل تستهدف بعلبك للمرة الثالثة والصويري للمرة الأولى وحزب الله يرد بـ60 صاروخ كاتيوشا

بيروت- “القدس العربي”:

عادت معالم التسخين إلى الوضع الميداني في لبنان وعادت إلى الواجهة مسألة توسيع رقعة الغارات لتشمل للمرة الثالثة منطقة بعلبك مستهدفة أحد المباني في حي العسيرة بأربعة صواريخ بعد منتصف ليل السبت الأحد ما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “أن الجيش أغار على ورشة تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله في بعلبك”.

ورد حزب الله على هذه الغارة، وأكد في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح ‏يوم الأحد القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا”.

واعترف جيش الاحتلال بإطلاق الصواريخ قائلاً “تم رصد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض عدد من القذائف بينما سقطت القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة”. وأضاف “في رد سريع أغارت طائرات لجيش الدفاع على المنصات التي استخدمت لإطلاق بعض هذه القذائف”.

وفي تطور جديد، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة على طريق بلدة الصويري قرب معبر المصنع في البقاع الغربي لكنها فشلت في إصابة السيارة المستهدفة فأصابت خطأ سيارة أخرى، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل هذه المنطقة. وطالت الغارة سيارة “رابيد” زرقاء يقودها العامل السوري في قطاع البناء محمود رحب الذي يعمل في سوبرماركت، وقد بُترت يداه وساقاه ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث توفي متأثراً بجراحه.

وكان الطيران المعادي استهدف منزلاً في بلدة العديسة، وقصفت مدفعية جيش الاحتلال منطقة “قطمون” في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش ومنطقة “رباع التبن” و”الشيف” في أطراف بلدة كفرشوبا وأطراف طيرحرفا وعلما الشعب وعيتا الشعب والناقورة. وسجل تحليق مكثف للمقاتلات الحربية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي مع لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله قصف موقع جل العلام بقذائف المدفعية، كما استهدف ‏تجهيزات تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وأعقبت هذه المستجدات العسكرية غارات ليل السبت استهدفت عيتا الشعب ومقراً للحزب السوري القومي الاجتماعي في كفركلا وبلدة الخيام. فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع الرادار وبياض بليدا ورويسات العلم وثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية. وشنّ هجوماً جوياً ‏بمسيرتين انقضاضيتَين على منصتَين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها.

المقاومة بالمرصاد

في المواقف، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “أن فتح الجبهة في الجنوب هو للدفاع عن لبنان، وإسناداً لأهلنا في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة، وذنبهم أنهم يطالبون بأرضهم”.

وقال “انطلقنا من واجبنا لنعبّر عن أداء تكليفنا في مساندتنا، وفي الدفاع عن لبنان لأن هذا العدو لا يؤمن جانبه، ولا يمكن أن يلتزم بميثاق من المواثيق أو أي اتفاق أو معاهدة، فهو يرفض كل ميثاق أو معاهدة”.

وأضاف يزبك: “لا نبالي بكل التهديدات والتهويلات والجعجعة من هنا وهناك، ونقول للعدو الصهيوني، إذا أردت أن تتجاوز، فنحن لك بالمرصاد، ليس بالقول بل نقوم بالفعل، ونحن على بصيرة من الأمر”.

ورأى “أن الذي منع العدو خلال هذه الفترة من 2006 إلى يومنا الحاضر قبل طوفان الاقصى، أن يعتدي وأن يجتاح هو قوة المقاومة والمعادلة التي رسختها، ولو كان يقدر لم يتأخر، ولذلك نحن كنا على يقين بأن هذا العدو لو استطاع أن يجتاح لبنان لما توانى عن هذا، كما فعل في غزة، ولكننا فاجأناه بأننا له بالمرصاد. والأمور التي تحصل الآن هي دفاع عن أهلنا وعن كرامتنا وعن أرضنا وعرضنا وعن وجودنا وعن وطننا”.

الشيخ يزبك: لا نبالي بكل التهويلات والجعجعة.. ودريان: فلسطين قضيتنا وتأخير انتخاب رئيس انتحار

بدوره، لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين إلى “أن المقاومة في لبنان هي جبهة إسناد ونصرة حقيقية لفلسطين وغزة، ولبنان لن يكون بمنأى وبمعزل عن تأثيرات القضية الفلسطينية والحرب على غزة، والمقاومة في أتم الجهوزية لأي تطور دراماتيكي يمكن أن يحصل على الصعيد الميداني”، مشيراً إلى أن “العدو لا أمن ولا امان له”.

ونوه عز الدين “بالصمود الأسطوري لأهلنا في غزة ومقاومتها الباسلة في وجه الإجرام الصهيوني، والحرب وإن كان أمدها طويلاً في غزة لن يتمكن العدو من تحقيق أي انجاز ميداني سواء بقتل قادتها أو بموضوع القدرات والامكانيات”.

ورأى “أن المقاومة بخير وهي مستمرة ولن يستطيع العدو تحقيق أي انجاز او نصر”، مضيفاً “المقاومة تملك زمام المبادرة ويدها لا زالت هي العليا في الداخل رغم كل المآسي والمجازر”.

مفتي الجمهورية

وفي السياق عينه، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في احتفال لجمعية “بيروت منارتي” أن “فلسطين تعني كل العرب والمسلمين وهي قضيتنا وستبقى مهما طغى العدو الصهيوني، والعدوان على غزة وأهلها هو إبادة موصوفة”، وسأل “ماذا فعلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان وكل المجتمعات البشرية لردع العدوان الصهيوني وإيقاف هذه الإبادة بحق شعب يريد أن يعيش حراً على أرضه ودولته الحرة المستقلة؟”.

وأضاف دريان “لقد طال زمن الشغور الرئاسي، وما زلنا نتوسم خيراً بالجهود والمساعي الخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية، فالتفاؤل ثمرة الإيمان والعزيمة والإرادة التي توصل في النهاية مع العمل الحثيث إلى نهاية انجاز الاستحقاق الرئاسي، فمن غير الجائز أن تبقى دولتنا من دون رئيس لها، ولا يمكن أن يحصل لبنان على ثقة الأشقاء العرب والأصدقاء ودول العالم، إذا لم نعد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، فالتسويف والتأخير في انتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مشروع انتحار، بل هو الانتحار بعينه، وهذا مرفوض”.

بدوره، اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الاورثوذكس المطران الياس عودة “أن إعادة تكوين السلطات الدستورية وبناء المؤسسات هما المدخل الضروري لأية عملية إنقاذية”، سائلاً “كيف تصل سفينة إلى الميناء الأمين في غياب ربان؟ وكيف تدار دولة بلا رئيس؟”.

وقال “الكل يدّعي تسهيل العملية الانتخابية وينادي بضرورة إتمامها فمن يعرقل إذا؟ وإذا كان جميع النواب مقتنعين بذلك فلم لا يذهبون إلى المجلس النيابي وينتخبون رئيساً بحسب مقتضى الدستور، دون شروط وشروط مقابلة، ودون تفسير لمواد الدستور أو تأويل بحسب المصالح. فنحن لسنا بحاجة إلى أعراف جديدة. طبقوا الدستور ولا تدعوا أحداً يعبث بمصير البلد ويلغي دوره ويقوض أساسات ديمقراطيته. المطلوب ليس شعارات بل إرادة عمل وصفاء نية. ومن يدعي عقماً في الدستور يشكو من عقم في التفكير لأن لبنان شهد في ظل هذا الدستور فترات ازدهار وتألق قادها رجالات دولة كبار، احترموا دستور بلدهم وطبقوا أحكامه. هنا لا بد من التذكير أن انتخاب رئيس للبلاد ليس حاجة مسيحية بل وطنية. الرئيس ليس رئيس المسيحيين بل رئيس البلاد، ومن واجب كافة الكتل النيابية المشاركة في انتخابه”.