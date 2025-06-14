إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران- (فيديو)

طهران: أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل استهدفت منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر، والذي يعد الحقل الأكبر جنوب إيران.

وذكرت أن طائرة مسيّرة انتحارية إسرائيلية أصابت أحد مصافي المرحلة الرابعة عشرة في حقل بارس الجنوبي.

وأفادت بأن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة، وأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الوضع.

🇮🇱🇮🇷| Dramatic escalation by Israel Section 14 of South Pars gas field (jointly owned by Qatar) has been attacked by drones. The Jam refinery is on fire according to video footage. pic.twitter.com/NBLkS64P4s — Arya – آریا (@AryJeay) June 14, 2025

❗️🇮🇱/🇮🇷 Israel strikes Iran’s oil and gas facilities Reports are coming in that the Israelis have damaged the oil and gas infrastructure at the Pars field. pic.twitter.com/89TVL0Vslp — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

وكانت إيران قد حذّرت في وقت سابق من أنها سترد بالمثل عبر استهداف البنية التحتية للطاقة والاقتصاد في إسرائيل، في حال استهدفت إسرائيل المنشآت الاقتصادية أو الطاقة الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

(الأناضول)