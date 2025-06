إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران- (فيديو)

طهران: أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل استهدفت منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر، والذي يعد الحقل الأكبر جنوب إيران.

وذكرت أن طائرة مسيّرة انتحارية إسرائيلية أصابت أحد مصافي المرحلة الرابعة عشرة في حقل بارس الجنوبي.

وأفادت بأن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة، وأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الوضع.

🇮🇱🇮🇷| Dramatic escalation by Israel

Section 14 of South Pars gas field (jointly owned by Qatar) has been attacked by drones.

The Jam refinery is on fire according to video footage.

