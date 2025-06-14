سياسة | دولي | إيران

إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران- (فيديو)

منذ 42 دقيقة

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طهران: أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل استهدفت منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر، والذي يعد الحقل الأكبر جنوب إيران.

وذكرت أن طائرة مسيّرة انتحارية إسرائيلية أصابت أحد مصافي المرحلة الرابعة عشرة في حقل بارس الجنوبي.

وأفادت بأن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة، وأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الوضع.

وكانت إيران قد حذّرت في وقت سابق من أنها سترد بالمثل عبر استهداف البنية التحتية للطاقة والاقتصاد في إسرائيل، في حال استهدفت إسرائيل المنشآت الاقتصادية أو الطاقة الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

(الأناضول)

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