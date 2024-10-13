إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المسجد القديم في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد ودمّرته بالكامل، فيما لم تهدأ الغارات طيلة الليل، مستهدفة عدة بلدات، منها عيتا الشعب، ورومين، وكفركلا، والخيام، وسهل مرجعيون.

وقال رئيس بلدية كفر تبنيت فؤاد اسماعيل ياسين إنّ القرية الواقعة على بعد حوالى ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلماً “له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة”.

وأضاف: “في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه”، مشيراً إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت، قرابة الساعة 01:30 (ت.غ+3) من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفةً بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم، المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت – النبطية، ودمرته بالكامل. pic.twitter.com/M3PGOVrxLU — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 13, 2024



وأضافت أن غارةً إسرائيلية “استهدفت، قرابة الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل، مبنى مؤلفاً من 3 طوابق، جانب محطة غبريس على أوتوستراد زفتا بقضاء النبطية، ما أسفر عن تدميره وإقفال الطريق”.

يذكر أن المبنى نفسه تعرّض، منذ أسبوع، لغارة جوية، دمرت جزءاً منه.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، قرابة 06:00 من صباح اليوم، مبنى في بلدة رومين في قضاء النبطية، ودمرته بالكامل، حسب الوكالة اللبنانية.

وفي غارة، فجر الأحد، استهدفت إسرائيل شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا (جنوب).

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وسمع دوي القصف في أرجاء مدينة صيدا، فيما أشارت المعلومات الأولية أن الشقة كانت خالية”.

واستهدفت غارات إسرائيلية محيط بلدة المنصوري في منطقة صور جنوبي لبنان.

وشددت الوكالة اللبنانية أن “الغارات الإسرائيلية لم تهدأ طيلة الليل، وهي تستهدف بشكل متقطع كفركلا، الخيام، وسهل مرجعيون بقضاء مرجعيون (جنوب)”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 شهيداً، و4 آلاف و123 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(وكالات)