إسرائيل تستهدف مقرا أمنيا في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

منذ دقيقتان

طائرة إسرائيلية مسيرة- أرشيف

دمشق: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بطائرة مسيرة مقرا للأمن الداخلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، الجمعة، أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مقرا لوزارة الداخلية في مدينة السلام، بمحافظة القنيطرة في تمام الساعة 20:06 بالتوقيت المحلي (17:07 ت غ).

وأضافت المصادر، أن الهجوم تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

ولم تعلق الحكومتان السورية أو الإسرائيلية على الفور بشأن الهجوم.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل.

كما يحتل شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

(وكالات)

