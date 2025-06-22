إسرائيل تشنّ سلسلة غارات جوية واسعة على أهداف عسكرية في إيران

تل أبيب- طهران: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ ضربات جوية استهدفت “أهدافا عسكرية” داخل إيران، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من الهجمات الأمريكية الواسعة ضد منشآت نووية إيرانية.

وقال الجيش في بيان على تليغرام إن “نحو 20 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت ضربات دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية على أهداف عسكرية في إيران”. وأوضح أن الهجمات شملت “مواقع بنية تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ”، بالإضافة إلى “مواقع خاصة بالأقمار الاصطناعية والرادارات العسكرية”.

بالتوازي، أفاد موقع “نور نيوز” الإيراني بأن غارات إسرائيلية استهدفت موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران، في وقت تصدت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف وُصفت بـ”المعادية” في مركز العاصمة طهران ومدينة كرج غربي البلاد، كما جرى تفعيل أنظمة الدفاع في مدينة شيراز جنوبًا.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن إسرائيل استهدفت “موقعين في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة تبريز” شمال غربي البلاد. كما قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بعد أن أصابت مسيّرة إسرائيلية سيارة إسعاف في وسط إيران.

وتأتي هذه الهجمات عقب الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، في محاولة للقضاء على برنامجها النووي، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن مدى الأضرار التي ألحقتها هذه الضربات لا يزال غير واضح.

وفي أول ردّ دولي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “دوامة لا متناهية من الردود الانتقامية”، معتبرًا أن التصعيد الأمريكي الإسرائيلي يشكل “منعطفًا خطيرًا” قد يزجّ بالمنطقة في أتون أزمة شاملة.

(وكالات)