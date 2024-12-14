سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق- (فيديوهات)

14 - ديسمبر - 2024

موقع مركز برزة للأبحاث العلمية شمال دمشق إثر غارة إسرائيلية في 10 ديسمبر 2024. ا ف ب

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القاهرة: شنت إسرائيل، اليوم، السبت، 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لأمد طويل، الأسبوع الماضي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات لجيش النظام السابق في ريف دمشق.

 وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقاً جبلية تضم مستودعات صواريخ وذخيرة، وفقاً للمرصد السوري الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة.

 وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب المرصد السوري.

(د ب أ)

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  1. يقول abdo:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 11:17 م

    للأسف و بتنسيق قوي مع دولة الامارات العربية المتحدة تمت العملية بنجاح

    رد
  2. يقول معنى:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 6:14 ص

    غريب هذا الموضوع. رغم أنة لايوجد خطر حقيقي على (اسرائيل) .. التفسير هو
    نظرية النوافذ المحطمة..تدخل في علم الجريمة وإرساء الفوضى و التخريب

    رد
  3. يقول محمد عبد الله:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 9:10 ص

    اين الشرع وجبهة النصرة.
    لماذا لايرسل الثوار للقنيطرة على الاقل لحفظ ما، الوجه
    حت يقول للشعب السوري فعلا نحن نطبق مانقول . ام مع الشقيق الاكبر ( إسرائيل) وجه اخر.. عندكً الكثير من المسلحين ومنهم الطاجيك وغيرهم الاجانب.

    رد

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