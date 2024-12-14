إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق- (فيديوهات)

موقع مركز برزة للأبحاث العلمية شمال دمشق إثر غارة إسرائيلية في 10 ديسمبر 2024. ا ف ب

القاهرة: شنت إسرائيل، اليوم، السبت، 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لأمد طويل، الأسبوع الماضي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات لجيش النظام السابق في ريف دمشق.

آثار الدمار جراء قصف جوي إسرائيلي على موقع عسكري في #دمشق #فيديو pic.twitter.com/XBVq3Ivenq — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 14, 2024

وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقاً جبلية تضم مستودعات صواريخ وذخيرة، وفقاً للمرصد السوري الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة.

وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب المرصد السوري.

قصف صاروخي اسرائيلي قبل قليل استهدف وسط ركن الدين في دمشق #سوريا_الان pic.twitter.com/agRitHUaoB — Wolverine (@Wolveri07681751) December 13, 2024

(د ب أ)