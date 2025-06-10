“الحوثي”: إسرائيل تستهدف ميناء الحديدة في اليمن- (تدوينة)

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قصفت ميناء الحديدة غربي البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب أن “العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الإسرائيلي.

🟥 مراسلنا في #الحديدة:

العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة pic.twitter.com/LQgt7C6ekP — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 10, 2025

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن “سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة”، ردا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل.

وأضاف أن “الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لعمليات إرهابية” وفق ادعائه.

عاجل؛:🔻🔻🔻🔻

القوات البحرية في الجيش الاسرائيلي تشن هجوما على ميناء الحديدة في اليمن ، مستهدفا ارصفة الميناء ،وادعت اسرائيل ان قواتها البحرية هي من قامت بشن هذا الهجوم ،دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذها لمثل هكذا عمليات،

انصار الله اعلنوا عن هجوم جوي بالطائرات pic.twitter.com/8OerCZGHEK — SAMI MATTAR (@samismatar1) June 10, 2025

ومساء الاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح باستهدافها.

وعبر حسابه بمنصة “إكس”، قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي: “عليكم إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر”.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/ أيار الماضي.

ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء البلاد.

ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي في 28 مايو الماضي هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 20 شهرا.

(الأناضول)